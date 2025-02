Van der Vaart onthult irritatie bij Sjaak Swart tijdens Ajax - Eagles: 'Vanaf minuut één'

Rafael van der Vaart onthult in Studio Voetbal dat Sjaak Swart zich zondag bij Ajax - Go Ahead Eagles heeft geïrriteerd, onder meer aan scheidsrechter Joey Kooij. In de slotminuten was Mister Ajax echter wél heel tevreden toen twee beslissingen van de arbiter in het nadrukkelijke voordeel van de Amsterdammers uitvielen.

Kooij had zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA de leiding over het inhaalduel in de Eredivisie, waarin Ajax met 2-0 aan het langste eind trok. Door doelpunten van Brian Brobbey en de deze winter van de Eagles overgenomen Oliver Edvardsen vergroottten de Amsterdammers de voorsprong op PSV naar vijf punten.

"Ik zat met mijn zoon in de Champions Lounge, ik was uitgenodigd bij Sjaak Swart", zegt Van der Vaart in het NOS-programma. "Sjaak was, laat ik het zo zeggen, lichtelijk geïrriteerd. Over de scheidsrechter? Ja, over alles, vanaf minuut één. Maar die laatste twee beslissingen, daar was hij het wel mee eens." Kooij keurde vijf minuten voor tijd de 1-1 van de bezoekers af vanwege hands. In blessuretijd, nadat Edvardsen Ajax op 2-0 had gezet, oordeelde de arbiter bovendien dat de Eagles géén penalty kregen na een handsbal van Daniele Rugani, die de bal van dichtbij tegen zich aangeschoten kreeg in eigen zestien.

"Wat zegt Swart dan?", wil presentator Sjoerd van Ramshorst weten van Van der Vaart. "Dat kan ik niet herhalen", lacht de oud-international. Tafelgast Guus Hiddink was niet aanwezig in de ArenA, maar kan zich wel een voorstelling maken bij de manier waarop Swart zich uitdrukt. "Ik heb weleens naast hem gezeten, dus ik weet precies wat er dan uit zijn mond komt", aldus de oud-bondscoach.