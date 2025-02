Perez ergert zich na afloop van Ajax - Go Ahead Eagles: 'Waarom gebruik je dat woord?

Kenneth Perez heeft zich gestoord aan het feit dat Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis trots was op zijn ploeg na de nederlaag op bezoek bij Ajax. Bovendien klonken er geluiden dat de Deventenaren goed hebben gespeeld in de Johan Cruijff ArenA, iets waar de Deense ESPN-analist het ook niet mee eens was.

Go Ahead Eagles ging zondagmiddag met 2-0 onderuit op bezoek bij Ajax. De ploeg uit Deventer hield in de eerste helft goed stand, maar zag na rust Brian Brobbey de score openen namens de Amsterdammers. Na een rode kaart van Eagles-verdediger Gerrit Nauber leken de bezoekers de gelijkmaker te maken via Julius Dirksen, maar die treffer werd afgekeurd vanwege hands. Oliver Edvardsen, die deze winter de overstap maakte van Deventer naar Amsterdam, maakte uiteindelijk de 2-0.

Artikel gaat verder onder video

"Trainer Paul Simonis was trots op Go Ahead Eagles. Maar jij ergerde je daaraan, toch?", richt RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing zich bij Voetbalpraat op ESPN tot Perez. "Daar erger ik me ontzettend aan. Want wat is de volgende stap?", vraagt de oud-voetballer van onder meer Ajax, PSV en FC Twente zich daarop af.

LEES OOK: Duidelijke stelling over veelbesproken arbiter: 'Je moet hem geen wedstrijden van Ajax meer laten fluiten'

Van Wissing pelt vervolgens het optreden van de Deventenaren in de Johan Cruijff ArenA af. "De eerste 25 minuten van Go Ahead tegen Ajax was nog oké. Maar daarna niet. Het eerste kwartier na rust was verschrikkelijk", beseft hij.

LEES OOK: AZ 'onaangenaam verrast' door besluit over uitwedstrijd tegen Ajax op 16 maart

Perez vol onbegrip over 'trots' bij Go Ahead Eagles

Perez is het niet eens met de lezing van Van Wissing. "Ik vond de eerste 25 minuten van Go Ahead helemaal niet goed. Weet je waarom? Omdat ze niet toesloegen", beantwoordt hij vervolgens zijn eigen vraag. "En iedereen kan goed voetballen tegen Ajax, want je krijgt heel veel ruimte. Maar het gaat dus om het eindresultaat.''

''Nu verlies je met 2-0 en zou ik niet weten waar je trots op kan zijn, eerlijk gezegd. Ik zou het echt niet weten", vervolgt Perez kritisch. "Ik zou echt niet weten waarom je hiervoor dat woord (trots, red.) gebruikt hiervoor. Als je dan een keer wint, wat is dan de overtreffende trap?", stelt de Deense analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joey Kooij aangepakt in catacomben van Ajax: ‘Ik vind dit heel droevig. Wat is dit nou?’

Scheidsrechter Joey Kooij wordt na Ajax - Go Ahead Eagles aangepakt in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA.