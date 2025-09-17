Ajax steelt de show op X: 'Absolute wereldtop'

Ajax heeft opnieuw heel veel lof geoogst met een video van het social media-team. In aanloop naar het nieuwe Champions League-seizoen en het 500ste Europese duel van de club (Ajax - Internazionale), is er weer een fraaie clip gemaakt.

De Amsterdammers staan de laatste jaren bekend om hun uitblinkende social media-afdeling. De creativiteit en kwaliteit van de video's ligt vaak hoog, met name in aanloop naar grote wedstrijden. Ajax zag nu zijn kans schoon om, ter ere van het terugbrengen van het logo en de 500e Europese wedstrijd van de club, weer een productie van formaat met de fans te delen.

Artikel gaat verder onder video

In de video is een ijsparadijs te zien, waaraan hard wordt gewerkt om het zo mooi mogelijk te maken. Het moet symbool staan voor de moeite en tijd die het heeft gekost om de naam en het imago van Ajax zo groot te maken als het nu is. "Grootheid kan niet worden gekocht, dat moet worden ontwikkeld", wordt ook in de video genoemd.

De productie van het social media-team is wederom hoogstaand, vinden veel fans van de club. "Het mediateam is weer absolute wereldtop", schrijft iemand, terwijl een andere supporter hoopt dat Ajax woensdagavond hetzelfde niveau haalt als de makers van de video. Zelfs een PSV-fan laat zijn waardering voor de video blijken: "Het mediateam van Ajax is echt een klasse apart. We lopen echt kilometers achter."

Legacy is forever. Ajax Forever. pic.twitter.com/EpJvuXqmMp — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2025

Ajax mediateam is weer absolute wereldtop! Nu onze trainer nog die er een wereldelftal kan maken — Yami Bear (@bear_yami1994) September 17, 2025

Ja prachtig hoor, het mediateam is altijd op hoog niveau. Nog steeds #HeitingaOut — LR (@WIJZIJNAJAX98) September 17, 2025

Mediateam op UCL niveau. — Zonder blinddoek (@xajaajax1900) September 17, 2025

Als het team vanavond net zo goed speelt als dat het mediateam filmpjes maakt op Europese avonden zitten we goed — Mooke (@M00KE11) September 17, 2025

Mag het mediateam ook een standbeeld voor de hoofdingang? Wie dit verzinnen en maken verdienen alle geluk van de wereld. Toppers. — Mitta (@mittadeligt) September 17, 2025

Brokje in m’n keel. — ＶＡＫ４１０ＮＯＯＲＤ  (@Vak410Noord) September 17, 2025