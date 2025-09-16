Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga kiest basisdebutant en wijst vervanger Berghuis aan

John Heitinga lijkt woensdagavond tegen Internazionale twee wijzigingen te gaan doorvoeren in de basisopstelling van Ajax. Deels is dat noodgedwongen: basisspeler ontbreekt vanwege een blessure, zo deelde Heitinga daags voor de wedstrijd al mee. Ook lijkt na zijn mindere optreden tegen PEC Zwolle uit het elftal te verdwijnen. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Zaterdagmiddag speelde Ajax een uitstekende eerste helft tegen PEC Zwolle. Door doelpunten van Davy Klaassen en de uitblinkende Mika Godts leidden de Amsterdammers halverwege met 2-0. Kat in het bakkie, zo leek het, maar na rust zakte Ajax vervolgens ver weg en maakte PEC niet onverdiend de aansluitingstreffer. Vlak voor tijd stelde Godts met zijn tweede van de avond de drie punten veilig: 3-1.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van het duel met PEC lijkt Regeer zijn basisplaats kwijt te raken. De middenvelder moest dik twintig minuten voor tijd plaatsmaken voor Liverpool-huurling James McConnell. Die lijkt nu ook grootste kans te hebben om tegen Inter te gaan starten, wat zou betekenen dat hij zijn basisdebuut zou gaan maken. Op de positie van Berghuis rechts voorin lijkt Raúl Moro de beste papieren te hebben.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Inter: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; McConnell, Klaassen, Taylor; Moro, Weghorst, Godts

'Chivu gooit Inter-opstelling om: vijf nieuwe namen in Amsterdam'

Inter beleefde zaterdag een teleurstellende generale repetitie voor het duel in Amsterdam. Op bezoek bij Juventus knokte het elftal van een 2-0 achterstand terug naar een 2-3 voorsprong, maar door twee doelpunten in de laatste tien minuten zegevierde De Oude Dame alsnog met 4-3. Volgens Italiaanse media zou Inter-trainer (en voormalig Ajax-verdediger) Christian Chivu zijn opstelling op meerdere posities kunnen gaan wijzigen. Zo zou doelman Yann Sommer, die niet vrijuit ging bij de winnende goal van Juventus, plaats moeten maken voor Josep Martínez. Een andere routinier, Francesco Acerbi, zou in het centrum van de verdediging zijn basisplaats moeten afstaan aan Stefan de Vrij. In de aanval is vedette Lautaro Martínez bovendien een twijfelgeval, als zijn vervanger zou Ange-Yoan Bonny zijn Champions League-debuut kunnen gaan maken tegen Ajax.

Vermoedelijke opstelling Inter tegen Ajax: Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Dimarco; Esposito, Thuram