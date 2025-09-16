Live voetbal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga kiest basisdebutant en wijst vervanger Berghuis aan

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
3 reacties
Frank Hoekman
16 september 2025, 16:16

John Heitinga lijkt woensdagavond tegen Internazionale twee wijzigingen te gaan doorvoeren in de basisopstelling van Ajax. Deels is dat noodgedwongen: basisspeler Steven Berghuis ontbreekt vanwege een blessure, zo deelde Heitinga daags voor de wedstrijd al mee. Ook Youri Regeer lijkt na zijn mindere optreden tegen PEC Zwolle uit het elftal te verdwijnen. Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Zaterdagmiddag speelde Ajax een uitstekende eerste helft tegen PEC Zwolle. Door doelpunten van Davy Klaassen en de uitblinkende Mika Godts leidden de Amsterdammers halverwege met 2-0. Kat in het bakkie, zo leek het, maar na rust zakte Ajax vervolgens ver weg en maakte PEC niet onverdiend de aansluitingstreffer. Vlak voor tijd stelde Godts met zijn tweede van de avond de drie punten veilig: 3-1.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van het duel met PEC lijkt Regeer zijn basisplaats kwijt te raken. De middenvelder moest dik twintig minuten voor tijd plaatsmaken voor Liverpool-huurling James McConnell. Die lijkt nu ook grootste kans te hebben om tegen Inter te gaan starten, wat zou betekenen dat hij zijn basisdebuut zou gaan maken. Op de positie van Berghuis rechts voorin lijkt Raúl Moro de beste papieren te hebben.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Inter: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; McConnell, Klaassen, Taylor; Moro, Weghorst, Godts

'Chivu gooit Inter-opstelling om: vijf nieuwe namen in Amsterdam'

Inter beleefde zaterdag een teleurstellende generale repetitie voor het duel in Amsterdam. Op bezoek bij Juventus knokte het elftal van een 2-0 achterstand terug naar een 2-3 voorsprong, maar door twee doelpunten in de laatste tien minuten zegevierde De Oude Dame alsnog met 4-3. Volgens Italiaanse media zou Inter-trainer (en voormalig Ajax-verdediger) Christian Chivu zijn opstelling op meerdere posities kunnen gaan wijzigen. Zo zou doelman Yann Sommer, die niet vrijuit ging bij de winnende goal van Juventus, plaats moeten maken voor Josep Martínez. Een andere routinier, Francesco Acerbi, zou in het centrum van de verdediging zijn basisplaats moeten afstaan aan Stefan de Vrij. In de aanval is vedette Lautaro Martínez bovendien een twijfelgeval, als zijn vervanger zou Ange-Yoan Bonny zijn Champions League-debuut kunnen gaan maken tegen Ajax.

Vermoedelijke opstelling Inter tegen Ajax: Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Dimarco; Esposito, Thuram

Welk resultaat verwacht jij bij Ajax - Inter?

Laden...
270 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Mika Godts

'Aan deze persoon is praatgebaar van Mika Godts gericht'

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Brand bij Johan Cruijff ArenA

Brand bij Johan Cruijff ArenA

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Youri Mulder

Youri Mulder: 'Miskleun van Ajax om hem terug te halen'

  • Gisteren, 21:50
  • Gisteren, 21:50
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Quarlon
742 Reacties
1.086 Dagen lid
3.496 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop voor ze dat ze gelijkspelen. Winnen wordt wel heel lastig denk ik. Even geen haat en als Nederlander gewoon Nederlandse clubs steunen, ook al is het niet je favoriete club

Hahahahahaha en jullie dan
1.099 Reacties
808 Dagen lid
7.231 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon 🤮

Neefje Barry
80 Reacties
4 Dagen lid
31 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon mooi man! Je ziet helaas wel weer wat voor type mensen er heel veel moeite mee hebben. Ik denk overigens dat winst wel mogelijk zou moeten zijn, inter is echt historisch uit vorm. Als je ze wil pakken, dan is het nu wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Quarlon
742 Reacties
1.086 Dagen lid
3.496 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop voor ze dat ze gelijkspelen. Winnen wordt wel heel lastig denk ik. Even geen haat en als Nederlander gewoon Nederlandse clubs steunen, ook al is het niet je favoriete club

Hahahahahaha en jullie dan
1.099 Reacties
808 Dagen lid
7.231 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon 🤮

Neefje Barry
80 Reacties
4 Dagen lid
31 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Quarlon mooi man! Je ziet helaas wel weer wat voor type mensen er heel veel moeite mee hebben. Ik denk overigens dat winst wel mogelijk zou moeten zijn, inter is echt historisch uit vorm. Als je ze wil pakken, dan is het nu wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Inter

Ajax
21:00
Internazionale
Wordt gespeeld op 17 sep. 2025
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel