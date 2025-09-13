Vink weet waarom Wijndal worstelt: 'Het komt honderdduizend procent daardoor'

Marciano Vink denkt dat Ajax het moeilijk gaat krijgen in de Champions League. Slechts vier à vijf spelers van de Amsterdammers zijn goed genoeg voor het allerhoogste niveau, meent de analist. Van de overige spelers is Vink niet overtuigd. Woensdagavond wacht de eerste wedstrijd in de competitiefase tegen Internazionale.

Na de overwinning op PEC Zwolle wordt Vink allereerst gevraagd naar de linksbackpositie, die wordt bekleed door Owen Wijndal. “Bij de trainer zelf lijkt er niet zoveel twijfel over de linkerkant. De intenties van Wijndal zijn dezelfde intenties als hij bij AZ had. Maar bij AZ zat er zó veel meer zelfvertrouwen in zijn acties en zijn beslissingen.”

'Wijndal mist zelfvertrouwen'

Presentatrice Fresia Cousiño Arias reageert: "Dat is toch niet alleen zelfvertrouwen?" Vink antwoordt: “Ja, dat is het wel. Het is honderdduizend procent een zelfvertrouwenkwestie dat je de dingen doet die je wilt doen. Als je dat niet helemaal voelt, dan zijn bepaalde veilige keuzes niet goed.”

Zo wijst Vink naar een moment in de eerste helft. “Hij gaat diep in de hoek en brengt een bal in de zestien. Die voorzet wordt volgens mij geblokt. Dan moet hij de bal met buitenkant voet terugleggen. Die komt terecht bij een tegenstander, die zegt: dankjewel. Dat zijn van die dingen die hem niet gebeurden bij AZ, want daar was hij king of the hill: de aanvoerder en de man die alles bepaalde. Het is een stukje zelfvertrouwen, dat wel weer terugkomt als je veel blijft spelen.”

Als Vink de vraag krijgt of Wijndal goed genoeg is voor de Champions League, antwoordt hij: “Tja, is Sutalo goed genoeg tegen Inter, tegen Martínez? Binnen Ajax kan je de vraag stellen of het goed genoeg is tegen Inter en voor de Champions League. Ik denk dat er vier of vijf goed genoeg zijn voor de Champions League en de rest zullen we moeten afwachten. Qua lengte en fysiek ga je het tegen ieder tegen in de Champions League afleggen."

Kritiek op Anton Gaaei

“Als je kijkt naar Wijndal, zie ik dat hij wel weer de intenties gaat krijgen van bij AZ: mee opkomen, het gevoel met Godts… Dat ziet er goed uit. Gaaei blijft een beetje een ongeleid projectiel. Ik verdedig hem altijd richting Kenneth Perez, die nog minder met hem heeft. Ik zie er wel wat in, maar vandaag dacht ik: geef die bal aan Weghorst in plaats van blind op doel te schieten!”, vervolgt Vink. “Dat zijn van die keuzes waarvan ik denk: maak het jezelf wat makkelijker. Je hoeft niet iedere keer het beslissende schot of de beslissende actie te hebben.”

“Ik denk dat hij nog steeds dat werelddoelpunt van vorig seizoen wil herhalen, maar zo constant is zijn trap niet”, doelt Vink op een rake poeier tegen FC Utrecht in december 2024. “Zijn gretigheid en drive vind ik geweldig, maar hij moet meer rustmomenten nemen.”

