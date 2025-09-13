Live voetbal 3

ESPN-commentator irriteert kijkers: zo wordt Itakura echt uitgesproken

Kijkers van de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle storen zich aan de wijze waarop commentator Michiel Teeling de achternaam van Ko Itakura uitspreekt. Teeling legt de klemtoon op de tweede lettergreep, waar veel voetbalfans gewend zijn om die op de derde lettergreep te leggen.

Op X zijn meerdere klachten te lezen over de uitspraak van Itakura’s naam. "Kan deze commentator ALSJEBLIEFT Itakura normaal uitspreken", schrijft een kijker bijvoorbeeld. De Japanner, deze zomer overgekomen van Borussia Mönchengladbach, heeft een basisplek in de wedstrijd die om 16.30 uur begon.

Hoe wordt de naam van Itakura uitgesproken?

Artikel gaat verder onder video

Om te weten te komen hoe de naam van Itakura daadwerkelijk uitgesproken dient te worden, kunnen we naar de verdediger zelf luisteren. Begin 2019 voegde hij zich bij FC Groningen. Itakura werd gepresenteerd bij een nieuwjaarsreceptie, via een video die hij zelf instuurde. De beelden zijn vanaf minuut 0:58 te zien in deze video. De klemtoon lijkt ongeveer gelijk verdeeld over de lettergrepen, zoals typisch in Japanse namen.

Arena
657 Reacties
33 Dagen lid
1.857 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is algemeen bekend dat Michiel Teeling geen objectieve verslaggever is.

Neefje Barry
3 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Heeft vrij weinig met de uitspraak van een naam te maken toch?

Arena
657 Reacties
33 Dagen lid
1.857 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oh kun je ook normaal reageren? Fijn voor je. Ik heb nul interesse. Doei.

