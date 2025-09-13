ESPN-commentator irriteert kijkers: zo wordt Itakura echt uitgesproken

Kijkers van de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle storen zich aan de wijze waarop commentator Michiel Teeling de achternaam van uitspreekt. Teeling legt de klemtoon op de tweede lettergreep, waar veel voetbalfans gewend zijn om die op de derde lettergreep te leggen.

Op X zijn meerdere klachten te lezen over de uitspraak van Itakura’s naam. "Kan deze commentator ALSJEBLIEFT Itakura normaal uitspreken", schrijft een kijker bijvoorbeeld. De Japanner, deze zomer overgekomen van Borussia Mönchengladbach, heeft een basisplek in de wedstrijd die om 16.30 uur begon.

Hoe wordt de naam van Itakura uitgesproken?

Om te weten te komen hoe de naam van Itakura daadwerkelijk uitgesproken dient te worden, kunnen we naar de verdediger zelf luisteren. Begin 2019 voegde hij zich bij FC Groningen. Itakura werd gepresenteerd bij een nieuwjaarsreceptie, via een video die hij zelf instuurde. De beelden zijn vanaf minuut 0:58 te zien in deze video. De klemtoon lijkt ongeveer gelijk verdeeld over de lettergrepen, zoals typisch in Japanse namen.

