Wijndal tegen ploeggenoot bij Ajax: 'Jij kan wel passen, maar doet het nooit'

De ratings van EA Sports FC 26 zijn bekend en daarmee ook die van de spelers van Ajax. De club heeft Jorthy Mokio, , Youri Baas en gevraagd om de ratings van zichzelf en van ploeggenoten te analyseren. Daar komen leuke beelden uit voort.

Godts staat zelf bekend om zijn snelheid en dat wordt ook erkend door EA: op zijn spelerskaart heeft hij een rating van 81 wat betreft snelheid. De Belg ziet dat de snelheid van Wout Weghorst (54) en Davy Klaassen (47) veel minder hoog wordt ingeschat.

Artikel gaat verder onder video

“De snelheid klopt wel. Bij beiden, hè. Z’n score voor schieten mag wel wat hoger”, lacht Godts in het item van Ajax TV. Daar is Owen Wijndal het mee eens. “Hij heeft wel een goed schot.” Youri Baas vult aan: “De passing (62) is ook wel heel laag, hoor.”

De kaart van Klaassen wordt nader besproken. Zijn totaalscore is 77; afgezien van zijn snelheid (47) scoort hij op andere vlakken stabiel: schot 78, passing 73, dribbel 73, verdedigen 73 en fysiek 77. “Davy is in balans”, merkt Godts dan ook. “Snelheid en fysiek klopt wel, de rest niet. De snelheid klopt wel. Dat weet hij zelf ook wel.”

Wijndal grapt daarna over de kaart van Godts, waar een vrij lage rating voor de passing (68) op te zien is. “Hij kan heel goed passen. Alleen hij doet het niet. Daarom is het wat lager!” Godts krijgt de vraag wat hij met die kritiek doet. “Niets”, lacht hij.

EAFC alvast bestellen? Dat kan hier!