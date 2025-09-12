Live voetbal 2

Topclubs verwijderden nummer Farioli plots massaal uit hun telefoons

Ajax-trainer Francesco Farioli
Frank Hoekman
12 september 2025, 16:53

Francesco Farioli had in april van dit jaar de topclubs voor het uitkiezen, zo zegt de bij Ajax vertrokken trainer in een interview met Corriere dela Sera. Toen de Amsterdammers hun veilig lijkende voorsprong op PSV in de slotfase van de competitie verspeelden werd het echter razendsnel weer doodstil. Farioli tekende uiteindelijk bij FC Porto.

De 36-jarige Farioli leek Ajax in zijn debuutseizoen direct naar de landstitel te gaan leiden. "Begin april stond mijn elftal bovenaan in de Eredivisie, met negen punten voorsprong op PSV. Het leek een gelopen race", blikt de trainer terug. Van de laatste vijf wedstrijden van het seizoen gingen er echter twee verloren en nog eens twee gelijkgespeeld, waardoor de Eindhovenaren alsnog langszij kwamen en de landstitel tóch prolongeerden.

Door zijn goede prestaties met Ajax stond Farioli er in april uitstekend op, zo vertelt hij: "De telefoon bleef maar overgaan. Ik kon kiezen tussen de Premier League, de Serie A en La Liga. Dan heb ik het over clubs die zich voor de Europese toernooien geplaatst hebben. En zelfs vanuit Saudi-Arabië. Maar een maand later zorgde de ineenstorting in de competitie ervoor dat mijn nummer uit hun boekjes werd verwijderd. Een paar kleinere clubs uit Italië deden nog navraag, maar niets concreets", aldus Farioli.

Daags na de laatste speelronde, waarin Ajax met 2-0 te sterk was voor FC Twente, kondigde een emotionele Farioli zijn vertrek aan. In juli vond hij met FC Porto alsnog een nieuwe werkgever. Met zijn nieuwe werkgever is Farioli uitstekend gestart. Na vier speelronden staat Porto zonder puntverlies bovenaan in de competitie. Bovendien werd regerend landskampioen Sporting CP, mede dankzij de eerste goal van Luuk de Jong, in Lissabon met 1-2 verslagen.

