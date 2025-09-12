Ajax-aankoop van 5 miljoen euro (25): 'Ik ben nu gestopt'

zegt het hardop bij ESPN: "Ik ben nu gestopt." De centrale verdediger is nog altijd pas 25 jaar oud en gold bij sc Heerenveen als een dusdanig groot talent dat Ajax in 2019 maar liefst vijf miljoen euro voor hem betaalde. Promovendus Excelsior is daardoor zijn (in ieder geval voorlopig) laatste profclub geweest.

De in de Verenigde Staten geboren Pierie brak via de jeugdopleiding van sc Heerenveen door in het eerste elftal. Na 71 wedstrijden (met daarin twee goals) namens de Friese club had Ajax al genoeg gezien en trokken de Amsterdammers de portemonnee. Van een debuut in Ajax 1 zou het echter nooit komen voor Pierie.

In plaats daarvan speelde Pierie zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax. Tussendoor werd hij op huurbasis gestald bij achtereenvolgens FC Twente en Excelsior. Laatstgenoemde club nam hem in de zomer van 2023 transfervrij over van Ajax. Afgelopen seizoen kwam Pierie nog tot vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor de latere promovendus, maar zijn contract werd deze zomer niet verlengd.

Pierie schuift vrijdag aan bij De Voetbalkantine op ESPN, waar de aandacht wordt gevestigd op het feit dat hij in 2016 door The Guardian werd opgenomen in de lijst met de zestig grootste voetbaltalenten ter wereld, tussen latere wereldsterren als Erling Haaland, Vinícius Júnior en Dominik Szoboszlai. "Dat was wel gek om te horen toen", reageert Pierie. "Ik kwam volgens mij toen net een beetje bij het eerste. Dan ben je zestien, zeventien, het ging supersnel. Maar tegelijkertijd zit je ook gewoon nog op de middelbare school. Nu achteraf zie je: wow, het zijn grote namen."

Robert Maaskant vraagt Pierie vervolgens wat het met hem doet: "Je bent nu een soort van semi-gestopt", zegt de werkloze trainer. De verdediger verbetert: "Ik ben nu gestopt, hoor", zegt Pierie, maar: dat doet hem 'niet zoveel'. "Ik had geen flauw idee wat The Guardian was. Of ik vind dat mijn carrière mislukt is? Nee, totaal niet. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen: toen ik naar Ajax ging had ik ook niet verwacht dat ik nu zou zeggen: 'Ik stop met voetballen want op dit moment vind ik dingen veel leuker en past het voetballeven dat ik nu moet leven niet bij mij'. Dat had ik toen niet gedacht, maar ik kijk met heel veel tevredenheid terug op de afgelopen tien jaar", aldus Pierie.