Ajax-fans hebben genoeg gezien en zijn genadeloos voor één speler

Ajax-spelers Anton Gaaei, Mika Godts, Wout Weghorst, Youri Baas en Davy Klaassen
Foto: © Imago
Dominic Mostert
13 september 2025, 17:22

Supporters van Ajax storen zich aan het spel van Youri Regeer tegen PEC Zwolle. De 22-jarige middenvelder heeft voor de tweede keer dit seizoen een basisplek. Volgens veel fans valt hij echter uit de toon.

Trainer John Heitinga werd voorafgaand aan de wedstrijd kort gevraagd naar de rol van Regeer. "Youri zal wat meer de controlerende rol op moeten pakken", zei hij. Fans zien dat hij tekort komt in de passing en vrezen zelfs voor een rode kaart, nadat hij halverwege de eerste helft geel kreeg voor het neerhalen van de ontsnapte Dylan Mbayo.

Heitinga koos voor Regeer in plaats van Oscar Gloukh op het middenveld. "Omdat ik nu voor een andere middenvelder kies. Oscar heeft een goede periode gehad, ook bij Israël. Ik heb een sterke bank en hij kan het vanaf de bank laten zien."

Volg de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle in ons liveverslag!

Ze hebben gelijk. Regeer laat het niet zien. Domme gele kaart. En Wijndal ben ik sowieso al geen fan van. Zet daar gewoon iemand anders in de verdediging.

Ajax - PEC

Ajax
3 - 1
PEC Zwolle
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Youri Regeer

Youri Regeer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (18 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
3
0
2024/2025
Jong Ajax
2
0
2024/2025
Twente
19
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

