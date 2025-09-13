Ajax-fans hebben genoeg gezien en zijn genadeloos voor één speler

Supporters van Ajax storen zich aan het spel van tegen PEC Zwolle. De 22-jarige middenvelder heeft voor de tweede keer dit seizoen een basisplek. Volgens veel fans valt hij echter uit de toon.

Trainer John Heitinga werd voorafgaand aan de wedstrijd kort gevraagd naar de rol van Regeer. "Youri zal wat meer de controlerende rol op moeten pakken", zei hij. Fans zien dat hij tekort komt in de passing en vrezen zelfs voor een rode kaart, nadat hij halverwege de eerste helft geel kreeg voor het neerhalen van de ontsnapte Dylan Mbayo.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga koos voor Regeer in plaats van Oscar Gloukh op het middenveld. "Omdat ik nu voor een andere middenvelder kies. Oscar heeft een goede periode gehad, ook bij Israël. Ik heb een sterke bank en hij kan het vanaf de bank laten zien."

Volg de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle in ons liveverslag!