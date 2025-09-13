Heitinga: 'Er speelt privé wat, dus hij kan niet vrijuit trainen'

John Heitinga heeft toelichting gegeven op de opstelling van Ajax tegen PEC Zwolle. De trainer van Ajax vertelt onder meer dat door fysieke klachten en een privésituatie niet aan de aftrap staat.

Aankopen Oscar Gloukh en Moro beginnen op de bank. Heitinga was voor de interlandperiode al kritisch op het tweetal, na de teleurstellend verlopen wedstrijd tegen FC Volendam (1-1). “Ik denk dat wij het in de wedstrijd tegen Volendam met z’n allen niet goed gedaan hebben. Raúl heeft ook wat medische klachten en daar speelt privé wat”, zegt Heitinga tegen ESPN. “Hij kan vanaf de bank komen.”

“De kans is groot dat hij anders had gespeeld, maar er speelden wat dingen, dus hij heeft niet vrijuit kunnen trainen”, maakt de trainer duidelijk. “Verder kiezen we op het middenveld met Regeer voor wat meer benen, Davy Klaassen op de nummer 10-positie en ik wil Mika Godts zien. Mika is eindelijk helemaal fit, dus die wil ik graag als linksbuiten zien.” Godts heeft een basisplek door de reservebeurt van Moro.

Youri Regeer staat in plaats van Gloukh op het middenveld, maar zal minder aanvallend spelen. “Youri zal wat meer de controlerende rol op moeten pakken.” Over twee reservespelers legt hij uit: “James McConnell komt terug van een blessure, Josip Sutalo ook. Je hebt dus een aantal jongens die beperkt zijn in de speelminuten.”

Heitinga wordt ook gevraagd waarom Gloukh is gepasseerd. “Omdat ik nu voor een andere middenvelder kies. Oscar heeft een goede periode gehad, ook bij Israël. Ik heb een sterke bank en hij kan het vanaf de bank laten zien.”

Opstelling Ajax: Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts

