Youri Regeer ontvangt excuses van speler van PEC Zwolle

Ajax-speler Youri Regeer
Foto: © Imago
Dominic Mostert
13 september 2025, 18:39

Ryan Thomas heeft zijn excuses aangeboden aan Youri Regeer. Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle kreeg Thomas een rode kaart voor een onbesuisde trap richting Regeer. Dat was ‘niet handig’, geeft hij na afloop toe. De frustratie kwam mede door het grote verschil dat Thomas zag tussen de eerste en tweede helft.

PEC was voor de rust nergens te bekennen en keek daardoor tegen een 2-0 achterstand aan in de pauze. Daarna tapten de bezoekers uit een ander vaatje, al was dat niet genoeg om een goed resultaat mee naar huis te nemen (3-1). Thomas begrijpt het grote verschil tussen de eerste en tweede helft niet. “We waren in de eerste helft veel te laks, we laten alles gebeuren. Ajax deed het goed, met veel diepte en positiewisselingen, maar wij waren gewoon veel te laks.”

Waarom won Ajax de slag op het middenveld? “Dat komt door de wisselingen op het middenveld. Er was veel beweging”, zegt hij voor de camera van ESPN. Wij probeerden één-op-één te spelen, maar dat doen we nooit. Het was ook niet de opdracht. We raakten een beetje in de war door de wisselingen van Ajax. Zij hebben het goed gedaan in de eerste helft. In de rust moest er iets veranderen.”

“In de tweede helft hebben we wel gedaan wat we moesten doen. We creëerden veel kansen, hebben het Ajax moeilijk gemaakt. Als we dat in de eerste helft hadden gedaan, hadden we punten kunnen pakken hier”, aldus Thomas, die schuldbewust is over zijn charge op Regeer in minuut 64. “Dat was niet zo handig. Ik zei ook sorry tegen Youri. Ik was gewoon heel gefrustreerd dat het ineens lukte in de tweede helft. Wij hebben de hele week gewerkt om zo te kunnen spelen. In de eerste helft waren we nergens, daarna kwamen we goed uit de kleedkamer. Uiteindelijk is het wel positief, maar de eerste helft moet beter.”

Hahahahahaha en jullie dan
1.067 Reacties
805 Dagen lid
7.212 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Waarom weet Fcupdate altijd meer dan dat er waar is rode kaart was een gele kaart maar dat ten zijde Ryan Thomas heeft zijn excuses aangeboden aan Youri Regeer. Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle kreeg Thomas een rode kaart voor een onbesuisde trap richting Regeer. Dat was ‘niet handig’, geeft hij na afloop toe.

Waarom weet Fcupdate altijd meer dan dat er waar is rode kaart was een gele kaart maar dat ten zijde Ryan Thomas heeft zijn excuses aangeboden aan Youri Regeer. Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle kreeg Thomas een rode kaart voor een onbesuisde trap richting Regeer. Dat was 'niet handig', geeft hij na afloop toe.

Ajax - PEC

Ajax
3 - 1
PEC Zwolle
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

