Heitinga: ‘Hij zat in de kleedkamer waar je niet wil zitten, maar is nu speler van de A-selectie’

maakt volledig deel uit van de A-selectie van Ajax, zo laat John Heitinga weten op de vroege persconferentie van vrijdag in aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Vorig seizoen leek de situatie uitzichtloos voor Wijndal, maar dat is dit seizoen helemaal anders.

Wijndal kwam in seizoen 2022/23 over van AZ, maar maakte een matige indruk in het shirt van Ajax. Mede daardoor verhuurde de Amsterdamse club hem vervolgens voor één seizoen aan Antwerp FC. Ook daar maakte de linksback geen onuitwisbare indruk, waardoor hij afgelopen jaar – onder Francesco Farioli – in de voorbereiding werd teruggezet naar Jong Ajax.

Opvallend genoeg behoorde Wijndal na de komst van Heitinga niét tot de ‘bannelingen’, die verwezen werden naar kleedkamer 2 en geen toekomst meer hadden bij Ajax. De verdediger greep zijn kans en miste tot dusverre geen minuut in de competitie. Op de persconferentie gaat Heitinga in op de prestaties van zijn linksback.

“Hij doet het tot nu toe goed. Het belangrijkste is dat hij nu niet gaat verslappen. Op die positie kunnen ook andere spelers spelen”, begint de oefenmeester van Ajax. “Hij zat, net als een aantal andere jongens, in de kleedkamer waar je liever niet wil zitten als je voor Ajax wil spelen. Hij heeft de kans gegrepen en is nu gewoon A-selectiespeler”, aldus Heitinga.