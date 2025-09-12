Live voetbal

Heitinga: ‘Hij zat in de kleedkamer waar je niet wil zitten, maar is nu speler van de A-selectie’

John Heitinga tijdens een persconferentie bij Ajax
Foto: © AFC Ajax

Luuk van Grinsven
12 september 2025, 10:12

Owen Wijndal maakt volledig deel uit van de A-selectie van Ajax, zo laat John Heitinga weten op de vroege persconferentie van vrijdag in aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Vorig seizoen leek de situatie uitzichtloos voor Wijndal, maar dat is dit seizoen helemaal anders.

Wijndal kwam in seizoen 2022/23 over van AZ, maar maakte een matige indruk in het shirt van Ajax. Mede daardoor verhuurde de Amsterdamse club hem vervolgens voor één seizoen aan Antwerp FC. Ook daar maakte de linksback geen onuitwisbare indruk, waardoor hij afgelopen jaar – onder Francesco Farioli – in de voorbereiding werd teruggezet naar Jong Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend genoeg behoorde Wijndal na de komst van Heitinga niét tot de ‘bannelingen’, die verwezen werden naar kleedkamer 2 en geen toekomst meer hadden bij Ajax. De verdediger greep zijn kans en miste tot dusverre geen minuut in de competitie. Op de persconferentie gaat Heitinga in op de prestaties van zijn linksback.

“Hij doet het tot nu toe goed. Het belangrijkste is dat hij nu niet gaat verslappen. Op die positie kunnen ook andere spelers spelen”, begint de oefenmeester van Ajax. “Hij zat, net als een aantal andere jongens, in de kleedkamer waar je liever niet wil zitten als je voor Ajax wil spelen. Hij heeft de kans gegrepen en is nu gewoon A-selectiespeler”, aldus Heitinga.

  
  
  
  
  
  


Owen Wijndal

Owen Wijndal
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 nov. 1999)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Ajax
10
0
2023/2024
Ajax
2
0
2023/2024
Antwerp
29
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

