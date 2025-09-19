Heitinga hekelt vraag over 'kapitaalvernietiging': 'Je bent op zoek naar drama'

Ajax-trainer John Heitinga vindt niet dat er sprake is van kapitaalvernietiging doordat hij miljoenenaankopen Rául Moro en Oscar Gloukh op de bank posteert. De oefenmeester geeft te kennen dat hij en de staf kijken naar wat er momenteel het beste is voor het elftal, waardoor Moro en Gloukh genoegen moeten nemen met een reserverol.
ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman haalde tijdens de persconferentie van Heitinga in aanloop naar de Eredivisie-topper tegen PSV een oud interview van Alex Kroes aan, dat deze week ook al opgerakeld werd door Ajax-fans. De technisch directeur stipte daarin het volgende aan: "Als jij als technisch directeur een speler haalt en die wordt door een trainer niet opgesteld, dan ben je direct kapitaalvernietiging aan het doen en dat kan Ajax zich niet veroorloven."
Heitinga wil echter niets weten van die zogenaamde 'kapitaalvernietiging'. "Uiteindelijk bepaal ik de opstelling", is zijn glasheldere reactie op de opmerking van Zwagerman. "We doen alles in overleg, maar we kijken wat op dit moment het beste voor het elftal is."
Wat Gloukh en Moro nog meer moeten brengen om een basisplaats te krijgen bij Ajax? "Uiteindelijk zijn dat allemaal jongens die hun bijdrage gaan leveren aan Ajax", reageert Heitinga vervolgens geheimzinnig. De oud-verdediger, die sinds dit seizoen de scepter zwaait in Amsterdam als hoofdtrainer, ontwijkt vervolgens ook de vraag op welke punten Gloukh en Moro momenteel tekort schieten. "Ik denk dat jij op zoek bent naar drama", vervolgt de coach licht geïrriteerd.
"Ik kijk gewoon naar het elftal", gaat Heitinga verder. "We krijgen die vraag nu wat vaker en we kijken naar wat er op dit moment het beste is voor het elftal. We kijken er als team en staf zijnde enorm naar uit om af te reizen naar Eindhoven. We hebben heel veel goede voetballers en we kijken naar de samenstelling, de continuïteit en de vastigheid."
Gelijkwaardige spelers hebben bij Ajax nooit een basisplaats. Precies zoals Heitinga dat aangeeft, wordt er steeds bekeken welke spelers opgesteld worden. Zoals eerder geschreven, spelers kunnen niet 50 wedstrijden in 1 seizoen spelen.
Klopt. Bovendien merk je aan de randzaken, opgeworpen door journalisten en analisten, dan men probeert de boel onderuit te halen. Ze zijn echt aan het zoeken. Branie en ophef, daar draait het om. Misschien kunnen ze Alex Pastoor wat meer aan het woord laten. Die praat op een normale manier en respectvol, zonder een trainer of club te schofferen.
De manier waarop Heitinga met deze vragen omgaat doet wat krampachtig aan en daarmee maakt hij het vanzelf groter. Trecht of niet terecht. Als hij vorig seizoen had opgelet hoe Slot met dergelijke vragen omgaat, bracht hij zich vandaag wat minder in het nauw.
Tja, toch wel falen van Kroes. Gaf hij met zijn eigen woorden ook al aan. Na vorig seizoen moet je spelers halen die beter zijn, zeker als je eerst hier je halve selectie voor moet verkopen in de aanbieding. Gaat echt heel slecht bij ajax.
Was het niet de hele zomer een zooitje bij Feyenoord omdat de media opzoek was naar drama? Zou er dan niet een kern van waarheid inzitten als het zo vaak werd gezegd in de media? Nu staat Feyenoord 1e en karma doet de rest.
Gelijkwaardige spelers hebben bij Ajax nooit een basisplaats. Precies zoals Heitinga dat aangeeft, wordt er steeds bekeken welke spelers opgesteld worden. Zoals eerder geschreven, spelers kunnen niet 50 wedstrijden in 1 seizoen spelen.
Klopt. Bovendien merk je aan de randzaken, opgeworpen door journalisten en analisten, dan men probeert de boel onderuit te halen. Ze zijn echt aan het zoeken. Branie en ophef, daar draait het om. Misschien kunnen ze Alex Pastoor wat meer aan het woord laten. Die praat op een normale manier en respectvol, zonder een trainer of club te schofferen.
De manier waarop Heitinga met deze vragen omgaat doet wat krampachtig aan en daarmee maakt hij het vanzelf groter. Trecht of niet terecht. Als hij vorig seizoen had opgelet hoe Slot met dergelijke vragen omgaat, bracht hij zich vandaag wat minder in het nauw.
Tja, toch wel falen van Kroes. Gaf hij met zijn eigen woorden ook al aan. Na vorig seizoen moet je spelers halen die beter zijn, zeker als je eerst hier je halve selectie voor moet verkopen in de aanbieding. Gaat echt heel slecht bij ajax.
Was het niet de hele zomer een zooitje bij Feyenoord omdat de media opzoek was naar drama? Zou er dan niet een kern van waarheid inzitten als het zo vaak werd gezegd in de media? Nu staat Feyenoord 1e en karma doet de rest.