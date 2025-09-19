Heitinga hekelt vraag over 'kapitaalvernietiging': 'Je bent op zoek naar drama'

Ajax-trainer John Heitinga vindt niet dat er sprake is van kapitaalvernietiging doordat hij miljoenenaankopen Rául Moro en Oscar Gloukh op de bank posteert. De oefenmeester geeft te kennen dat hij en de staf kijken naar wat er momenteel het beste is voor het elftal, waardoor Moro en Gloukh genoegen moeten nemen met een reserverol.

ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman haalde tijdens de persconferentie van Heitinga in aanloop naar de Eredivisie-topper tegen PSV een oud interview van Alex Kroes aan, dat deze week ook al opgerakeld werd door Ajax-fans. De technisch directeur stipte daarin het volgende aan: "Als jij als technisch directeur een speler haalt en die wordt door een trainer niet opgesteld, dan ben je direct kapitaalvernietiging aan het doen en dat kan Ajax zich niet veroorloven."

Heitinga wil echter niets weten van die zogenaamde 'kapitaalvernietiging'. "Uiteindelijk bepaal ik de opstelling", is zijn glasheldere reactie op de opmerking van Zwagerman. "We doen alles in overleg, maar we kijken wat op dit moment het beste voor het elftal is."

Wat Gloukh en Moro nog meer moeten brengen om een basisplaats te krijgen bij Ajax? "Uiteindelijk zijn dat allemaal jongens die hun bijdrage gaan leveren aan Ajax", reageert Heitinga vervolgens geheimzinnig. De oud-verdediger, die sinds dit seizoen de scepter zwaait in Amsterdam als hoofdtrainer, ontwijkt vervolgens ook de vraag op welke punten Gloukh en Moro momenteel tekort schieten. "Ik denk dat jij op zoek bent naar drama", vervolgt de coach licht geïrriteerd.

"Ik kijk gewoon naar het elftal", gaat Heitinga verder. "We krijgen die vraag nu wat vaker en we kijken naar wat er op dit moment het beste is voor het elftal. We kijken er als team en staf zijnde enorm naar uit om af te reizen naar Eindhoven. We hebben heel veel goede voetballers en we kijken naar de samenstelling, de continuïteit en de vastigheid."