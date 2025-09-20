Live voetbal

Ajax-speler loopt door supermarkt, maar wordt door helemaal niemand herkend

Ajax-spelers Youri Regeer, Kenneth Taylor, Josip Sutalo, Steven Berghuis, Jorrel Hato en Lucas Rosa
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 08:49

Lucas Rosa is nog niet bepaald de populairste speler van Ajax, zo blijkt uit een anekdote van Pim Sedee bij Kick-off. De presentator van de podcast van De Telegraaf kwam de verdediger van Ajax onlangs tegen in de supermarkt, maar zag tot zijn verbazing, dat helemaal niemand de Braziliaan herkende.

Het verhaal komt tot stand na een discussie over de verdediging van Feyenoord. De Rotterdammers incasseerden tot dusverre slechts één tegendoelpunt in de VriendenLoterij Eredivisie. “Tsuyoshi Watanabe heeft alleen nog maar boodschappen gedaan binnen Rotterdam”, begint Marcel van der Kraan, doelend op het feit dat Feyenoord in de eerste vijf wedstrijden nog niet buiten Rotterdam speelde.

“Dennis te Kloese zegt dat Ayase Ueda hem steeds overal mee naartoe neemt, maar hij weet niet wat hij meemaakt als hij in Alkmaar komt”, vervolgt de Feyenoord-volger. Sedee hoort het woord ‘supermarkt’ en haakt snel in. “Jij zegt dat Watanabe alleen nog maar boodschappen heeft gedaan binnen Rotterdam, maar ik deed laatst boodschappen in Amsterdam en Lucas Rosa komt daar aangelopen. Niemand herkende die gozer”, zegt de presentator.

“Het was een hele mooie spelersvrouw, met een buggy. En ik denk: Hey, dat is Lucas Rosa. Natuurlijk herkende ík hem wel. Die jongen doet daar gewoon boodschappen en niemand wil een handtekening of zo”, aldus Sedee. Van der Kraan weet dat Jordan Henderson destijds ook ‘gewoon’ met een bakfiets door Amsterdam fietste. “Lucas Rosa kan daarentegen gewoon door Amsterdam lopen en iedereen denkt: het zal allemaal wel”, countert Sedee.

John Heitinga Ajax

Ajax wordt dit jaar geen kampioen: 'PSV en Feyenoord zijn in alles sterker'

Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Oscar Gloukh op de tribune bij Ajax

Zorgelijk: Oscar Gloukh vormt een groot gevaar voor heel Ajax

