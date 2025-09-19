Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Wim Kieft vindt de kritiek die Ajax-trainer John Heitinga krijgt te makkelijk. De voetbalanalist schrijft in zijn column voor De Telegraaf dat technisch directeur Alex Kroes aangekeken moet worden. Hij is namelijk verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in Amsterdam.

"Kroes is verantwoordelijk voor de dubieuze aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax, nadat Heitinga eerder in Amsterdam faalde als interim-coach", begint Kieft in zijn column. "Evenmin sterk van Kroes was het binnenhalen van Marcel Keizer als assistent van Heitinga, nadat Keizer al eens als hoofdtrainer was weggestuurd door Marc Overmars."

Daarnaast is Kroes logischerwijs verantwoordelijk voor alle spelers die naar de Johan Cruijff ArenA zijn gekomen: "Als Heitinga vervolgens hele dure jongens als Raúl Moro en Oscar Gloukh op de bank houdt, zal hij daar een goede reden voor hebben. Misschien zijn Moro en Gloukh helemaal niet zo goed als werd verondersteld door Kroes."

De kritiek van Kieft richt zich dus met name op de technisch directeur van Ajax en niet zozeer op Heitinga. Wel vindt hij dat de oefenmeester van Ajax er nu voor moet kiezen om Kasper Dolberg op te stellen in de spits en niet Wout Weghorst: Dolberg hoort gewoon te starten. Dolbergs voetballende kwaliteiten en z’n scorend vermogen niet ter discussie", stelt hij.