Ajax-sterkhouder groot vraagteken voor topper tegen PSV: 'Hij wordt straks getest'

Het is nog maar de vraag of Ajax-trainer John Heitinga in de topper tegen PSV kan beschikken over . De aanvaller annex middenvelder ontbrak midweeks tegen Internazionale (0-2) vanwege een blessure en er wordt hard aan gewerkt om hem klaar te stomen voor komende zondag.

Ajax kwam niet geheel ongeschonden uit het Champions League-treffen met Internazionale. Zo zag Heitinga middenvelders Kenneth Taylor en Youri Regeer uitvallen met fysieke klachten. Op de persconferentie in aanloop naar het treffen met PSV werd de oefenmeester dan ook gevraagd naar de fitheid van zijn selectie. "Het belangrijkste is dat onze spelers straks drie keer negentig minuten per week kunnen spelen. Dat geldt voor alle spelers", aldus Heitinga.

"Er zijn een aantal spelers dat terugkomt van blessures. We werken er hard aan", vervolgt Heitinga, die vervolgens ingaat op de ziekenboeg bij Ajax. "Steven wordt straks getest. Hij is een groot vraagteken richting zondag. De andere twee kunnen gewoon spelen", doelt de coach op Taylor en Regeer, die midweeks het duel niet vol konden maken. Dat betekent dat Taylor hoogstwaarschijnlijk gewoon aan de aftrap zal verschijnen in het Philips Stadion.