Live voetbal

Ajax-sterkhouder groot vraagteken voor topper tegen PSV: 'Hij wordt straks getest'

John Heitinga op de persconferentie van Ajax
Foto: © YouTube Ajax
2 reacties
Maurice Mazenier
19 september 2025, 11:20   Bijgewerkt: 11:26

Het is nog maar de vraag of Ajax-trainer John Heitinga in de topper tegen PSV kan beschikken over Steven Berghuis. De aanvaller annex middenvelder ontbrak midweeks tegen Internazionale (0-2) vanwege een blessure en er wordt hard aan gewerkt om hem klaar te stomen voor komende zondag.

Ajax kwam niet geheel ongeschonden uit het Champions League-treffen met Internazionale. Zo zag Heitinga middenvelders Kenneth Taylor en Youri Regeer uitvallen met fysieke klachten. Op de persconferentie in aanloop naar het treffen met PSV werd de oefenmeester dan ook gevraagd naar de fitheid van zijn selectie. "Het belangrijkste is dat onze spelers straks drie keer negentig minuten per week kunnen spelen. Dat geldt voor alle spelers", aldus Heitinga.

Artikel gaat verder onder video

"Er zijn een aantal spelers dat terugkomt van blessures. We werken er hard aan", vervolgt Heitinga, die vervolgens ingaat op de ziekenboeg bij Ajax. "Steven wordt straks getest. Hij is een groot vraagteken richting zondag. De andere twee kunnen gewoon spelen", doelt de coach op Taylor en Regeer, die midweeks het duel niet vol konden maken. Dat betekent dat Taylor hoogstwaarschijnlijk gewoon aan de aftrap zal verschijnen in het Philips Stadion.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Weghorst Ajax

Wout Weghorst plots de 'Harry Kane van Ajax' genoemd

  • Gisteren, 20:28
  • Gisteren, 20:28
Ajax Inter Taylor Klaassen

Vinger op zere plek van Ajax gelegd: 'Maak hem kapot'

  • Gisteren, 18:26
  • Gisteren, 18:26
Inter scoort uit een corner tegen Ajax in de Champions League

Geen toeval dat corners Ajax de das omdeden tegen Inter? 'Dat deden ze vorig seizoen wél'

  • Gisteren, 16:03
  • Gisteren, 16:03
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Hurricane.
333 Reacties
408 Dagen lid
2.340 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sterkhouder berghuis hahaha daar ga je de oorlog mee winnen.

Ome Barend
455 Reacties
19 Dagen lid
499 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax zal met een schuin oog naar AZ-Feyenoord kijken.. ik denk dat ze in Amsterdam nu ook wel beseffen dat het beter voor ze is als Feyenoord wint van AZ. Zie AZ toch meer als een directe concurrent dit seizoen voor Ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Hurricane.
333 Reacties
408 Dagen lid
2.340 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sterkhouder berghuis hahaha daar ga je de oorlog mee winnen.

Ome Barend
455 Reacties
19 Dagen lid
499 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax zal met een schuin oog naar AZ-Feyenoord kijken.. ik denk dat ze in Amsterdam nu ook wel beseffen dat het beter voor ze is als Feyenoord wint van AZ. Zie AZ toch meer als een directe concurrent dit seizoen voor Ajax.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Ajax

PSV
14:30
Ajax
1,80
4,20
4,25
Wordt gespeeld op 21 sep. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
5
10
15
2
PSV
5
9
12
3
Ajax
5
6
11
4
AZ
4
5
10
5
NEC
5
8
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel