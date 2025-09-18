Live voetbal 4

Wout Weghorst plots de 'Harry Kane van Ajax' genoemd

Henk Spaan heeft zich wederom geërgerd aan Wout Weghorst. De spits stond in de basis tijdens het duel met Inter van woensdagavond (0-2), maar werd na 63 minuten gewisseld. Zijn reactie daarop werd niet door iedereen gewaardeerd.

Ajax voetbalde woensdag op momenten aardig mee met Internazionale, maar stond na negentig minuten wel met lege handen. Marcus Thuram klopte Davy Klaassen twee keer bij een corner uit de lucht en scoorde vervolgens twee maal. Al zag Spaan nog wel een derde moment waarin het duo een kopduel met elkaar uitvochten, in de 81e minuut. "Weer won Thuram van Klaassen, deze keer ging de bal over de lat. Niemand op de bank deed wat na het eerste doelpunt al had moeten gebeuren: ingrijpen. Ergernissen overal in het land."

Maar de columnist van Het Parool zag nog wel meer waar hij zich aan stoorde, bijvoorbeeld toen Weghorst het veld moest ruimen voor aanwinst Kasper Dolberg. "Het hoofd van Weghorst sprak boekdelen. ‘Wat? Mij wisselen? De Harry Kane van Ajax?’ Geërgerde aftocht." De frustratie van de spits was van zijn gezicht af te lezen.

Spaan was overigens wel te spreken over de rentree van Dolberg. "Hij de bal aannemen en doorkoppen naar een medespeler. Dat waren we niet gewend. Ergernis even weg." Toch bleef 'ergernis' hét woord van de avond volgens de voetbaljournalist. "Ik zag heel veel ergernis op sociale media, waar een oud filmpje van Kroes rondging. Het was niet de bedoeling dat een Ajax-trainer dure aankopen op de bank zette." Daarmee wordt verwezen naar de op de bank zittende Oscar Gloukh, Raul Moro en Kasper Dolberg, maar ook dit filmpje van technisch directeur Kroes.

12deman
350 Reacties
81 Dagen lid
313 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kameraden, Spaan het type Weghorst als mens is ongeschikt als voetballer, komt uit een rijk nest en is een soort van gemaakte voetballer waar de nodige kruiwagens voor zijn gebruikt. Deze mensen denken dat ze beter zijn dan andere mensen. Dit maakt Wout onuitstaanbaar. Neemt niet weg dat hij juist bij Ajax op zijn plaats is, zijn niveau komt in overeen met het huidige niveau van Ajax dus match made in haven. Dat Spaan zich irriteert hieraan is zoiets als in de spiegel kijken en je kapot schrikken

Hops
236 Reacties
1.088 Dagen lid
978 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Spaan en voetbalhoofdstad zijn beide die geen verstand hebben voetbal

0laf
853 Reacties
1.088 Dagen lid
5.246 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst een type Kane. Kane is toch die SCORENDE spits? Kane wordt meestal gewisseld als ie er 2 gemaakt heeft en voor de hattrick wil gaan. Daar moet Woutje er meestal nog 3 voor scoren als hij wordt gewisseld.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
3
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

