Vermoedelijke opstelling Ajax: kiest Heitinga tegen PSV voor Moro en Gloukh?

Ajax neemt het zondagmiddag in het Philips Stadion in Eindhoven op tegen regerend landskampioen PSV. Trainer John Heitinga heeft in de aanloop naar de Eredivisie-topper de nodige knopen door te hakken over zijn basisopstelling, maar de verwachting is dat de oefenmeester niet zal tornen aan zijn basisopstelling.

Afgelopen weekend hervatte Ajax de competitie na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. In de eigen Johan Cruijff ArenA werden de Zwollenaren met 3-1 opzij gezet, mede dankzij een uitblinkende Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller was met twee doelpunten en een assist betrokken bij alle doelpunten. Midweeks kon Godts echter geen potten breken in het Champions League-duel met Internazionale, al had hij nog wel een gigantische kans om zijn ploeg op 1-0 te schieten. Dit liet hij echter na, waarna de Italianen uiteindelijk een zakelijke 0-2 overwinning boekten.

Het Ajax-doel zal in Eindhoven verdedigd worden door Vitezslav Jaros. Net als de afgelopen twee wedstrijden ziet hij met Anton Gaaei, Ko Itakura, Youri Baas en Owen Wijndal zeer waarschijnlijk dezelfde vier verdedigers voor zijn neus. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met PSV gaf Heitinga te kennen dat hij voor meer vastigheden wil gaan in zijn elftal, waardoor de kans groot is dat hetzelfde middenveld als tegen PEC en Inter zal gaan spelen. Dat betekent dat Youri Regeer, Davy Klaassen en Kenneth Taylor allen aan de aftrap zullen verschijnen.

Heitinga liet weten dat Steven Berghuis, die midweeks nog vervangen werd door Oliver Edvardsen als rechtsbuiten, nog altijd een twijfelgeval is. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat de buitenspeler annex aanvallende middenvelder terug zal keren in de basis. Waarschijnlijk krijgt Edvardsen net als tegen Inter de voorkeur boven Rául Moro. Ook de andere aankopen Oscar Gloukh en Kasper Dolberg zullen waarschijnlijk plaatsnemen op de bank. De verwachting is dat Wout Weghorst en Mika Godts het aanvallende trio compleet maken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.