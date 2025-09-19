Heitinga op de wip bij Ajax? 'Zij zijn de baas over de trainer'

De positie van John Heitinga als trainer van Ajax wankelt nu al. Bij Voetbalpraat op ESPN wordt geconcludeerd dat het sentiment zich nu al tegen de oefenmeester keert. Volgens Hans Kraay junior beslissen de supporters uiteindelijk over het lot van Heitinga.

Ajax is na vijf speelronden terug te vinden op een derde plaats in de Eredivisie met elf punten, vier punten achter de nog foutloze koploper Feyenoord. De Amsterdammers begonnen het seizoen met een krappe 2-0 zege op het gepromoveerde Telstar, daarna volgden een gelijkspel (Go Ahead Eagles 2-2), een overwinning (Heracles Almelo 2-0), opnieuw een gelijkspel (FC Volendam 1-1) en een zege op PEC Zwolle (3-1). Ondanks de ongeslagen status is er veel kritiek op het spel van Ajax.

Anco Jansen ziet daarnaast ook nog enkele zorgwekkende momenten bij Ajax. Zo wijst de analist op een misverstand in het Champions League-duel met Internazionale (0-2 nederlaag). Na een wissel was er onduidelijk of Oscar Gloukh of Rául Moro op de rechtsbuitenpositie moest spelen, waardoor er eventjes geen rechteraanvaller was bij Ajax.

"Ik zie wel dingen waarvan ik denk: dat moet niet te lang duren", analyseert de oud-middenvelder dat hachelijke moment bij Ajax. Tafelgenoot Kees Luijckx nuanceert die kritiek echter en vindt dat dit niet alleen de verantwoordelijk is van Heitinga. "Het is toch niet alleen de hoofdtrainer die deze fout maakt? Er zitten ook assistenten bij. Dat vind ik raar, dat er misschien wel een cultuur is van: hé kunnen we elkaar er niet even op aanspreken? Op dat gebied kan ik niet alleen afgaan op Heitinga."

Negatief sentiment rondom Heitinga

Presentator Yordi Yamali haalt vervolgens het negatieve sentiment rondom Heitinga aan. "Als je kijkt naar het sentiment, dan kun je dat bijna niet tegenhouden" stelt hij, waarna Hans Kraay jr. de rol van de supporters benadrukt. "De harde kern, de mensen die gewoon heel veel geld uitgeven om elk seizoen in de Johan Cruijff ArenA te zitten, zijn eigenlijk de baas over een trainer. Want als die klaar zijn met een trainer, dan kan het nog twee of drie weken duren. Dan is het klaar."

Kraay junior benadrukt echter wel de keuzes die Ajax zelf heeft gemaakt. "Maar Ajax heeft nu zo ongelofelijk bewust de leiding genomen voor de keuze van John Heitinga. Het is niet zo dat hij Barcelona-spelers tot zijn beschikking heeft. Hij heeft nog steeds geen nummer zes die enigszins op Clasie lijkt, of wat dan ook Ik zou hem absoluut niet achterna zitten", besluit hij.