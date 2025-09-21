Live voetbal 8

Grote zorgen bij Ajax na interview John Heitinga

John Heitinga
Tijmen Gerritsen
21 september 2025, 17:11

Kasper Dolberg werd zondagmiddag vanwege een blessure al na 45 minuten gewisseld. Dat heeft trainer John Heitinga na afloop van de wedstrijd bekendgemaakt bij ESPN. De blessure houdt in dat opeens alle twee de spitsen van Ajax uitgeschakeld zijn in aanloop naar een druk programma.

Dolberg mocht zondagmiddag in de basis beginnen tegen PSV. Dat was voor Heitinga een makkelijke keuze, want Weghorst kampt met een blessure en werd daarom buiten de selectie gehouden. Dolberg maakte daardoor in de topper tegen PSV voor het eerst zijn opwachting in de basis van Ajax.

Zijn basisdebuut liep echter uit op een teleurstelling, want de Deense spits moest na 45 minuten het veld geblesseerd verlaten: "Dolberg had klachten aan de buikwand", legt Heitinga na afloop uit bij ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. "Dat gebeurde bij een schot op doel. Dus hij moest eruit, dan ga je van twee spitsen naar nul spitsen."

Heitinga moest door de afwezigheid van Weghorst kiezen voor een andere oplossing: "Toen hebben we gekozen voor creativiteit met Oscar Gloukh, die kon spelen vanuit een vrije rol. Dat pakte erg goed uit", besluit hij.

ERIMIR
3.611 Reacties
441 Dagen lid
37.955 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je hebt ook nog Konadu in je selectie.

CG
2.392 Reacties
789 Dagen lid
13.299 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Binnen de eerste 20 minuten in de wedstrijd was hij nog niet optimaal wat zichtbaar leek !!

