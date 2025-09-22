PSV en Ajax krijgen zeer pijnlijke boodschap na onderling duel

PSV en Ajax hebben nog grote stappen te zetten, zo concludeert Valentijn Driessen na het onderlinge duel in Eindhoven (2-2). Waar de wedstrijd wel amusement bood, vond de verslaggever het niveau zwaar ondermaats en maakt hij zelfs de vergelijking met de oude spelshow Ren je Rot. Driessen stelt dat AZ - Feyenoord daarentegen een voorbeeld is van hoe het niveau van een Nederlandse topwedstrijd hoort te zijn.

PSV en Ajax deelden zondagmiddag in Eindhoven de punten in de eerste topwedstrijd van het seizoen. “Kwalitatief voldeed de Eredivisie-topper niet aan de norm die je van de twee Nederlandse Champions League-deelnemers mag verwachten”, schrijft een teleurgestelde Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever maakt de vergelijking met Ren je Rot, een spelshow uit de jaren zeventig en tachtig waarbij kinderen heel hard naar het juiste antwoord toe moesten rennen. Driessen stelt dan ook dat het ‘foutenfestival’ wel amusant was om te zien.

Artikel gaat verder onder video

Waar amusement volgens de journalist zeker een belangrijke factor is in het voetbal, moet het spel bij de twee topclubs zeker beter. “De lat moet hoger worden gelegd bij PSV en Ajax, twee van de drie grootste clubs van Nederland met de hoogste begroting en duurste selectie.” Het baart Driessen dan ook zorgen dat de ploegen van Peter Bosz en John Heitinga er niet in slagen wedstrijden te domineren, te controleren en de tegenstander de wil op te leggen. Die kwaliteit hadden de kampioensploegen van PSV en Ajax onder Francesco Farioli wel. “Het huidige PSV en Ajax zijn lang zover nog niet, bewezen zij in het onderlinge duel. Voor Bosz en Heitinga is er nog volop werk aan de winkel.”

Dat AZ - Feyenoord later op de dag ook in een gelijkspel eindigde (3-3), zorgde ervoor dat PSV en Ajax de aansluiting bij de koploper nog enigszins wisten te behouden. Volgens Driessen heeft de zondag in de Eredivisie zeker voor ‘spectaculair amusement’ gezorgd, maar het verschil tussen beide topduels vond hij opmerkelijk. “Waar PSV - Ajax kwalitatief armoedig was, haalde AZ - Feyenoord het niveau wat je van een Nederlandse topper mag en moet verwachten.”