PSV en Ajax krijgen zeer pijnlijke boodschap na onderling duel

Peter Bosz en John Heitinga bij PSV - Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
22 september 2025, 08:28

PSV en Ajax hebben nog grote stappen te zetten, zo concludeert Valentijn Driessen na het onderlinge duel in Eindhoven (2-2). Waar de wedstrijd wel amusement bood, vond de verslaggever het niveau zwaar ondermaats en maakt hij zelfs de vergelijking met de oude spelshow Ren je Rot. Driessen stelt dat AZ - Feyenoord daarentegen een voorbeeld is van hoe het niveau van een Nederlandse topwedstrijd hoort te zijn.

PSV en Ajax deelden zondagmiddag in Eindhoven de punten in de eerste topwedstrijd van het seizoen. “Kwalitatief voldeed de Eredivisie-topper niet aan de norm die je van de twee Nederlandse Champions League-deelnemers mag verwachten”, schrijft een teleurgestelde Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever maakt de vergelijking met Ren je Rot, een spelshow uit de jaren zeventig en tachtig waarbij kinderen heel hard naar het juiste antwoord toe moesten rennen. Driessen stelt dan ook dat het ‘foutenfestival’ wel amusant was om te zien.

Waar amusement volgens de journalist zeker een belangrijke factor is in het voetbal, moet het spel bij de twee topclubs zeker beter. “De lat moet hoger worden gelegd bij PSV en Ajax, twee van de drie grootste clubs van Nederland met de hoogste begroting en duurste selectie.” Het baart Driessen dan ook zorgen dat de ploegen van Peter Bosz en John Heitinga er niet in slagen wedstrijden te domineren, te controleren en de tegenstander de wil op te leggen. Die kwaliteit hadden de kampioensploegen van PSV en Ajax onder Francesco Farioli wel. “Het huidige PSV en Ajax zijn lang zover nog niet, bewezen zij in het onderlinge duel. Voor Bosz en Heitinga is er nog volop werk aan de winkel.”

Dat AZ - Feyenoord later op de dag ook in een gelijkspel eindigde (3-3), zorgde ervoor dat PSV en Ajax de aansluiting bij de koploper nog enigszins wisten te behouden. Volgens Driessen heeft de zondag in de Eredivisie zeker voor ‘spectaculair amusement’ gezorgd, maar het verschil tussen beide topduels vond hij opmerkelijk. “Waar PSV - Ajax kwalitatief armoedig was, haalde AZ - Feyenoord het niveau wat je van een Nederlandse topper mag en moet verwachten.”

Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal met op de achtergrond AZ-speler Wouter Goes en scheidsrechter Danny Makkelie

Van Hooijdonk maakt bizarre opmerking over Wouter Goes: 'Is dit een oproep tot geweld?'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Van Hooijdonk

Van Hooijdonk kritisch op Ajax-parel: 'Hij is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan'

  • Gisteren, 22:32
  • Gisteren, 22:32
peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
635 Reacties
1.091 Dagen lid
4.390 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou scheids. Lees je mee.

ERIMIR
3.611 Reacties
441 Dagen lid
37.936 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Driessen komt altijd op voor de minderbedeelden.

12deman
401 Reacties
85 Dagen lid
323 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden goedkopere selecties en lagere begrotingen en dan toch een hoger niveau aan tikken. Visie beleid en kwaliteit versus chaos amateurisme en mismanagement. We proberen het al weken aan te geven maar zo'n weekend helpt wanneer je het naast elkaar zet. Na woe kan de ranglijst het ook uitdrukken.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
502 Reacties
1.091 Dagen lid
4.845 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feyenoord die complimenten krijgt voor het spel is natuurlijk mooi. Maar dit is Valentijn. Die man heeft nog nooit een oprecht complimenten gegeven aan enig club. En sinds hij er bij Ajax niet meer goed op staat kan die club helemaal niets goed doen. Dus hier veel waarde aan hechten zou misplaatst zijn.

Goku2
39 Reacties
388 Dagen lid
22 Likes
Goku2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mike, als je deze man niet serieus neemt, is dat prima. Maar dan ook bij alle artikelen. Niet zoals Arena en voetbalhoofdstad.....

Joseph
Erkende gebruiker! Meer info
21 Reacties
974 Dagen lid
14 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Goku2 Lezen artikelen met een bepaalde bril op. Als het in hun voordeel valt heeft hij gelijk. Spreekt hij ze tegen, dan praat hij onzin.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Measurement pixel