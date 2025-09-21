Live voetbal

Grote zorgen om Ruben van Bommel: 'Ik mag het niet zeggen, maar...'

Ruben van Bommel verlaat geblesseerd het veld bij PSV-Ajax
Foto: © Imago
Frank Hoekman
21 september 2025, 20:55   Bijgewerkt: 21:00

De ogenschijnlijk zware blessure van Ruben van Bommel wierp een schaduw over de topper tussen PSV en Ajax, zo zegt Kenneth Perez zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. De Deense analist vreest dat de jonge linksbuiten weleens de rest van het seizoen uitgeschakeld zou kunnen zijn met de kwetsuur waarmee hij vlak voor rust uitviel.

Bij een 1-1 stand ging van Bommel vijf minuten voor rust schreeuwend naar de grond toen hij druk zette op Ajax-speler Lucas Rosa. Al snel gebaarde zijn toegesnelde ploeggenoot Ivan Perisic naar de kant dat de buitenspeler niet verder kon. Er werd zelfs even om een brancard geroepen, maar Van Bommel kon uiteindelijk ondersteund door een verzorger op eigen kracht het veld verlaten. Vanaf de tribune dook zijn vader Mark direct naar beneden om zijn onfortuinlijke zoon op te vangen.

"De ogenschijnlijk zware blessure van Van Bommel wierp voor mij wel een schaduw over deze wedstrijd", zegt Perez. "Het leek op de blessure die geen voetballer zich wenst. Een knieblessure? Ja, de kruisband. Ik mag het niet zeggen, maar het lijkt er verdómd veel op. Waarschijnlijk zien we hem volgend seizoen dan weer terug. Zo snel kan het gaan met een jonge speler in zijn prille carrière. Dit is zó ongelooflijk sneu voor die jongen. Ik kan wel zeggen dat ik hoop dat het meevalt, maar ik kan het me bijna niet voorstellen", aldus de Deense oud-speler van onder meer AZ, FC Twente, Ajax en PSV.

PSV nam de 21-jarige Van Bommel in de voorbije transferperiode voor ruim vijftien miljoen euro over van AZ. De linksbuiten was in de eerste zes speelronden van de Eredvisie driemaal trefzeker voor de regerend landskampioen. Midweeks luisterde hij zijn Champions League-debuut op met de enige treffer van PSV, waarmee hij niet kon voorkomen dat de Eindhovenaren op eigen veld met 1-3 onderuit gingen tegen Belgisch kampioen Union Sint-Gillis.

PSV - Ajax

PSV
2 - 2
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 21 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4
2023/2024
Jong AZ
1
1

