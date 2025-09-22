Ajax-kopstuk legt functie per direct neer

Hermine Voûte heeft haar positie als lid van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax per direct ter beschikking gesteld, zo maakt de Amsterdamse club duidelijk in een persbericht. Haar termijn liep nog tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2026, maar die gaat ze dus niet volmaken.

Voûte werd tijdens de AVA van december 2024 benoemd tot commissaris van Ajax. Ze zou eigenlijk tot de AVA van 2026 lid van de rvc zijn, maar haar termijn gaat ze niet volmaken. Voûte heeft besloten haar positie per direct ter beschikking te stellen. De Amsterdammers zullen spoedig op zoek gaan naar een opvolger. Zodra die is gevonden, zal de kandidaat worden voorgedragen op een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA).

“Het commissariaat bij Ajax is in de praktijk iets anders gebleken dan wat ik me aanvankelijk had voorgesteld”, zo laat Voûte weten. “De verwachtingen en de dynamiek van de rol vragen om een andere invulling dan waar ik, voor mijn gevoel, het meest kan betekenen voor de club.” Ze geeft aan dankbaar te zijn voor wat ze heeft mogen doen voor de club en de mensen met wie ze heeft mogen samenwerken. “Ajax is en blijft voor mij een bijzondere club.”

Carolien Gehrels, voorzitter van de rvc, geeft aan een prettige samenwerking met Voûte te hebben gehad. “Zij bracht een duidelijke maatschappelijke juridische blik mee, en er stond nog veel op stapel waarop we samen wilden voortbouwen.” De rvc heeft de keuze van Voûte om op te stappen gerespecteerd en wenst haar succes in haar verdere loopbaan.