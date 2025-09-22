Borst schrikt van 'geest' bij PSV - Ajax

had namens PSV niks in de melk te brokkelen tegen Ajax, zo stelt Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Amerikaanse spits had in negentig minuten slechts negentien balcontacten en wordt door Borst omschreven als een ‘geest’.

PSV en Ajax hielden elkaar zondagmiddag in evenwicht in een topper die voetballend niet van hoog niveau was: 2-2. Bij de Eindhovenaren was het vooral Pepi die het liet afweten, zo stelt Borst. De schrijver is van mening dat de aanvaller ‘verzaakte’. “De Amerikaanse spits lijkt wel een geest”, klinkt het.

“Hij is zo onzichtbaar als Bram Vingerling”, maakt hij de vergelijking met het hoofdpersonage uit het boek De Ongelofelijke Avonturen van Bram Vingerling, die door een uitvinding onzichtbaar kan worden. “Pepi wordt amper gevonden door zijn medespelers. De Amerikaanse spits kwam tegen Ajax negentien keer aan de bal in negentig minuten en dan tel ik de aftrap mee.”

Ook Ismael Saibari speelde een ongelukkige wedstrijd. “Prachtvoetballer met een onvolkomenheid: hij mist, ook nationaal, te veel kansen”, stelt Borst. Hoewel de middenvelder de score opende, had hij nog meer doelpunten kunnen maken. “Doelpunten maken gaat hem gewoon niet gemakkelijk af. Hij had PSV de winst kunnen en moeten bezorgen. Maar het gebeurde niet. En het gaat ook niet gebeuren.”