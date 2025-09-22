Live voetbal

Jack van Gelder is Valentijn Driessen spuugzat

Jack van Gelder en Valentijn Driessen
Foto: © Talpa/Realtimes
1 reactie
Niels Hassfeld
22 september 2025, 11:33

Jack van Gelder is helemaal klaar met de negativiteit van Valentijn Driessen, zo geeft hij aan in De Oranjezondag. Waar de verslaggever van De Telegraaf zeer kritisch was op het spel bij PSV - Ajax (2-2), stelt Van Gelder dat het een ‘heel vermakelijke wedstrijd’ was.

Driessen had voorafgaand aan de topper tussen PSV en Ajax weinig hoop op een goede wedstrijd. De journalist voorspelde een wedstrijd van ‘de lamme tegen de blinde’. Na afloop van de wedstrijd gaf Driessen toe dat het amusant was, maar dat het niveau van beide teams bedroevend was.

Artikel gaat verder onder video

“Ik ben het niet eens met Valentijn”, begint Van Gelder als de uitspraken van Driessen ter sprake komen. De voormalig verslaggever blikt terug op de uitspraken van de journalist gedurende het vorige seizoen, toen hij veel kritiek had op het verdedigende spel van Francesco Farioli. “Nu speelt het avontuurlijk. Twee ploegen die avontuurlijk spelen en niet in grootse vorm zijn. Dat kan, maar het was gewoon een heel vermakelijke wedstrijd. Ik heb me echt zitten vermaken.”

Sam Hagens vraagt grappend of Van Gelder Driessen te negatief vindt. “Hij is over alles negatief, maar dat is ook een verdienmodel, dat blijkt”, antwoordt de oud-commentator serieus. “Hij heeft er best kijk op, maar dit is zo…” Vervolgens haalt Van Gelder een recente uitspraak aan van Driessen. “Ajax verliest van Inter, dat is een ‘blamage’. De laatste drie Champions Leagues stond Inter in de finale.” De Italianen stonden in de laatste drie seizoenen twee keer in de finale en ging de eindstrijd in 2024 tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. “Het is dan toch niet zo gek dat je daarvan verliest? Waar gaat dit over?”

VIDEO - Jack van Gelder is het totaal niet eens met Valentijn Driessen: ‘Waar gaat het over?!’

➡️ Meer nieuws over De Oranjezondag

0 1 reactie
Copa
2.116 Reacties
741 Dagen lid
22.743 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gaat niet om wat je zegt, maar DAT je wat zegt.. Bij voorkeur de grootste onzin, want dan krijg je reacties en verdien je hiermee. Hele gezinnen doen hier aan mee. Ik lees niets van ze en reageer dan ook niet op ze.. De enige manier om ze terug te sturen naar de hondenmand

Reacties

PSV - Ajax

PSV
2 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

