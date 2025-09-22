Jack van Gelder is Valentijn Driessen spuugzat

Jack van Gelder is helemaal klaar met de negativiteit van Valentijn Driessen, zo geeft hij aan in De Oranjezondag. Waar de verslaggever van De Telegraaf zeer kritisch was op het spel bij PSV - Ajax (2-2), stelt Van Gelder dat het een ‘heel vermakelijke wedstrijd’ was.

Driessen had voorafgaand aan de topper tussen PSV en Ajax weinig hoop op een goede wedstrijd. De journalist voorspelde een wedstrijd van ‘de lamme tegen de blinde’. Na afloop van de wedstrijd gaf Driessen toe dat het amusant was, maar dat het niveau van beide teams bedroevend was.

“Ik ben het niet eens met Valentijn”, begint Van Gelder als de uitspraken van Driessen ter sprake komen. De voormalig verslaggever blikt terug op de uitspraken van de journalist gedurende het vorige seizoen, toen hij veel kritiek had op het verdedigende spel van Francesco Farioli. “Nu speelt het avontuurlijk. Twee ploegen die avontuurlijk spelen en niet in grootse vorm zijn. Dat kan, maar het was gewoon een heel vermakelijke wedstrijd. Ik heb me echt zitten vermaken.”

Sam Hagens vraagt grappend of Van Gelder Driessen te negatief vindt. “Hij is over alles negatief, maar dat is ook een verdienmodel, dat blijkt”, antwoordt de oud-commentator serieus. “Hij heeft er best kijk op, maar dit is zo…” Vervolgens haalt Van Gelder een recente uitspraak aan van Driessen. “Ajax verliest van Inter, dat is een ‘blamage’. De laatste drie Champions Leagues stond Inter in de finale.” De Italianen stonden in de laatste drie seizoenen twee keer in de finale en ging de eindstrijd in 2024 tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. “Het is dan toch niet zo gek dat je daarvan verliest? Waar gaat dit over?”

VIDEO - Jack van Gelder is het totaal niet eens met Valentijn Driessen: ‘Waar gaat het over?!’