Jack van Gelder wordt afgemaakt in column: 'Verzorgingshuis? Dit kan echt niet meer'

Tijmen Gerritsen
10 september 2025, 19:21

Voormalig sportcommentator Jack van Gelder heeft zich niet populair gemaakt door zijn meest recente optredens op televisie. De analist van de Oranjezondag ligt behoorlijk onder vuur en nu neemt ook Youp van 't Hek hem de maat. Hij vraagt zich af of Van Gelder niet in een verzorgingshuis thuis hoort.

Voor de 71-jarige Van 't Hek is in ieder geval duidelijk dat Van Gelder niet op televisie hoort: "Heeft die man geen vrienden in het verzorgingshuis die hem eerlijk vertellen dat het echt niet meer kan?", sneert de cabaretier in zijn column voor de VARAgids.

Van 't Hek vervolgt: “De kijker is tegenwoordig een gewoontedier op leeftijd en we weten allemaal: die heeft behoefte aan vastigheid. Zelfde hapjes, zelfde drankjes, zelfde ooms en tantes op hetzelfde feestje met dezelfde mopjes en meningen.”

De columnist ziet dat er daardoor geen verrassingen zijn op televisie: "Vaste duiders en allemaal elke avond op dezelfde stoel. Johan moet niet op die van Gijp gaan zitten, zoals Wierd Duk bij Nieuws van de Dag ook altijd zijn vaste plekje heeft. Om over die arme Jack van Gelder nog maar te zwijgen.”

Vind jij dat Jack van Gelder nog op televisie moet blijven?

15 stemmen
