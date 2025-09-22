Van Gelder verklaart afwezigheid bij Oranjezondag: ‘Is me in 40 jaar nooit overkomen’

Jack van Gelder heeft zondag in De Oranjezondag verklaard waarom hij een week eerder absent was in de uitzending. De voormalig commentator ontbrak destijds wegens privéredenen en werd vervangen door Raymond Mens.

Van Gelder is in De Oranjezondag de vaste sidekick van Hélène Hendriks. Toen hij vorige week niet aan tafel zat in de uitzending, begon men volop te speculeren of dit het einde betekende voor de verslaggever. Bij Vandaag Inside ontkrachtte Hendriks de geruchten en kondigde ze aan dat Van Gelder dit weekend weer in de uitzending zou zitten. De reden van zijn absentie liet ze in het midden.

“Het hele land stond op zijn kop, Jack, want iedereen dacht: waar is-ie nou? Gaat het goed met je?”, vraagt Hendriks zondag aan Van Gelder. De tafelgast reageert bevestigend. “Het gaat heel goed met me, maar vorige week voelde ik me ineens niet goed”, verklaart hij zijn afwezigheid. “Ik had knallende koppijn en ik denk: dan is het niet goed om hier aan tafel te gaan zitten, want het was een heel vrolijke uitzending.”

Dat Van Gelder vlak voor de uitzending moest afzeggen, is uniek voor hem. “Dat is me eigenlijk nog nooit gebeurd in veertig jaar tijd”, stelt hij. Hendriks is blij dat haar vaste sidekick er weer is. “Fijn dat je er bent, hartstikke goed. Je bent dus niet gecanceld, dat kunnen we meteen helemaal afstrepen. Er is niks gebeurd achter de schermen.”