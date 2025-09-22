Live voetbal

Van Gelder verklaart afwezigheid bij Oranjezondag: ‘Is me in 40 jaar nooit overkomen’

Jack van Gelder
Foto: © Talpa
0 reacties
Niels Hassfeld
22 september 2025, 10:31

Jack van Gelder heeft zondag in De Oranjezondag verklaard waarom hij een week eerder absent was in de uitzending. De voormalig commentator ontbrak destijds wegens privéredenen en werd vervangen door Raymond Mens.

Van Gelder is in De Oranjezondag de vaste sidekick van Hélène Hendriks. Toen hij vorige week niet aan tafel zat in de uitzending, begon men volop te speculeren of dit het einde betekende voor de verslaggever. Bij Vandaag Inside ontkrachtte Hendriks de geruchten en kondigde ze aan dat Van Gelder dit weekend weer in de uitzending zou zitten. De reden van zijn absentie liet ze in het midden.

Artikel gaat verder onder video

“Het hele land stond op zijn kop, Jack, want iedereen dacht: waar is-ie nou? Gaat het goed met je?”, vraagt Hendriks zondag aan Van Gelder. De tafelgast reageert bevestigend. “Het gaat heel goed met me, maar vorige week voelde ik me ineens niet goed”, verklaart hij zijn afwezigheid. “Ik had knallende koppijn en ik denk: dan is het niet goed om hier aan tafel te gaan zitten, want het was een heel vrolijke uitzending.”

Dat Van Gelder vlak voor de uitzending moest afzeggen, is uniek voor hem. “Dat is me eigenlijk nog nooit gebeurd in veertig jaar tijd”, stelt hij. Hendriks is blij dat haar vaste sidekick er weer is. “Fijn dat je er bent, hartstikke goed. Je bent dus niet gecanceld, dat kunnen we meteen helemaal afstrepen. Er is niks gebeurd achter de schermen.”

➡️ Meer nieuws over Jack van Gelder

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal met op de achtergrond AZ-speler Wouter Goes en scheidsrechter Danny Makkelie

Van Hooijdonk maakt bizarre opmerking over Wouter Goes: 'Is dit een oproep tot geweld?'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Van Hooijdonk

Van Hooijdonk kritisch op Ajax-parel: 'Hij is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan'

  • Gisteren, 22:32
  • Gisteren, 22:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel