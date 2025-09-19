Live voetbal 4

Is Jack van Gelder plots gecanceld? Hélène Hendriks geeft duidelijkheid

Tijmen Gerritsen
19 september 2025

Jack van Gelder keert zondag terug op televisie bij het programma De Oranjezondag. De voormalig voetbalcommentator ontbrak een week geleden bij het programma, wat tot de nodige geruchten leidde. In het programma Vandaag Inside geeft Hélène Hendriks duidelijkheid.

Waarom Jack van Gelder er niet was? Jack was verhinderd. Waarom? Ja, dat is privé. Het was vrij laat dat zijn komst niet doorging, dus het was snel schakelen om Raymond Mens te laten komen", geeft Hendriks aan in Vandaag Inside. De plotselinge afwezigheid van Van Gelder zorgde ervoor dat er geruchten ontstonden over een mogelijk vertrek van de analist bij het programma.

"Jack is in ieder geval niet gecanceld, dus hij is er gewoon weer zondag", maakt Hendriks duidelijk. Volgens de journaliste maakte de afwezigheid van de voormalig commentator wel wat los onder de kijkers van het programma: "Ik heb nog nooit zo veel belletjes gehad na een uitzending. Ik ben blij dat hij er weer is."

Kijk jij graag naar Jack van Gelder op televisie?

