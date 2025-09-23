Sneijder baalt: 'Ajax is hem langzaam kapot aan het maken'

Wesley Sneijder baalt van het aankoopbeleid van zijn vroegere club Ajax. In Rondo haalt de vroegere middenvelder het huren van Liverpool-middenvelder aan als voorbeeld van hoe het niet moet. De Engelsman zit de ontwikkeling van alleen maar in de weg, betoogt Sneijder.

'AZ en Feyenoord op dit moment verder dan Ajax en PSV'

In de talkshow onderschrijft Sneijder de stelling dat van de twee toppers van afgelopen weekend de wedstrijd tussen PSV en Ajax 'op papier' een grotere is dan die tussen AZ en Feyenoord. "Maar AZ en Feyenoord zijn op dit moment verder dan Ajax en PSV. Allebei? Ja, dat vind ik wel", aldus de recordinternational van het Nederlands elftal. "Dat is nogal een statement", reageert presentator Wytse van der Goot. "Dat is geen statement, maar dat is gewoon een constatering. Ik heb AZ vanaf het begin van het seizoen al gezien. Die hebben goede spelers en spelen leuk voetbal. En Feyenoord, nu met Luciano Valente erbij op het middenveld, dat is nou een gevalletje van vertrouwen. Die jongen krijgt vertrouwen van Robin van Persie en die betaalt dat gewoon terug. Deze twee ploegen zijn ook individueel, denk ik, verder dan Ajax en PSV. Maar ook als team", reageert Sneijder.

'Terugkeer drietal zou Feyenoord kunnen breken'

Youri Mulder en Marco van Basten loven het spel van Feyenoord, waar zomeraankoop Valente doorgaans in de basis start met Quinten Timber en Sem Steijn aan zijn zijde. Van Basten haalt aan dat er daarnaast nog drie grote namen van Feyenoord ontbreken vanwege blessures: "Je hebt ook nog eens In-beom Hwang en Jakub Moder. Én Gernot Trauner. Dat zijn op zich goede spelers. Drie jongens die de ploeg zeker beter maken", zegt San Marco. Volgens Mulder schuilt in de terugkeer van het trio wel een gevaar. "Dat zou het misschien een beetje kunnen breken. Natuurlijk spelen ze veel wedstrijden, maar ik vind: deze spelers maken het voetbal wel het leukste. Daardoor speelt Feyenoord leuk voetbal. Valente en vooral Timber, ook."

Bovendien verkiest Van Persie regelmatig spelers uit de eigen jeugd boven dure aankopen van buitenaf. "Hij geeft de jeugd gewoon een kans. Aymin Sliti speelde tegen AZ en Jaden Slory in dit geval dan, sneu voor hem", doelt Sneijder op de manier waarop laatstgenoemde zondag de strafschop veroorzaakte waaruit AZ diep in blessuretijd op 3-3 kwam in Alkmaar. "Kijk naar Ajax bijvoorbeeld, het middenveld. Dan haal je die Engelsman (McConnell, red.) terwijl je Mokio nu eigenlijk langzaam kapot aan het maken bent." De zeventienjarige Mokio beleefde vorig seizoen een stormachtige doorbraak in Ajax 1 en debuteerde zelfs al in de nationale ploeg van België, maar stond dit seizoen nog maar één keer in de basis; in het uitduel bij Go Ahead Eagles in de tweede speelronde (2-2). De Belg werd toen halverwege naar de kant gehaald door trainer John Heitinga en kwam daarna alleen in de slotminuten van het thuisduel met PEC Zwolle (3-1) kort in actie namens de Amsterdammers.