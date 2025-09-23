Live voetbal

Sneijder baalt: 'Ajax is hem langzaam kapot aan het maken'

Wesley Sneijder met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Ziggo Sport/Realtimes
5 reacties
Frank Hoekman
23 september 2025, 08:09   Bijgewerkt: 08:40

Wesley Sneijder baalt van het aankoopbeleid van zijn vroegere club Ajax. In Rondo haalt de vroegere middenvelder het huren van Liverpool-middenvelder James McConnell aan als voorbeeld van hoe het niet moet. De Engelsman zit de ontwikkeling van Jorthy Mokio alleen maar in de weg, betoogt Sneijder.

'AZ en Feyenoord op dit moment verder dan Ajax en PSV'

In de talkshow onderschrijft Sneijder de stelling dat van de twee toppers van afgelopen weekend de wedstrijd tussen PSV en Ajax 'op papier' een grotere is dan die tussen AZ en Feyenoord. "Maar AZ en Feyenoord zijn op dit moment verder dan Ajax en PSV. Allebei? Ja, dat vind ik wel", aldus de recordinternational van het Nederlands elftal. "Dat is nogal een statement", reageert presentator Wytse van der Goot. "Dat is geen statement, maar dat is gewoon een constatering. Ik heb AZ vanaf het begin van het seizoen al gezien. Die hebben goede spelers en spelen leuk voetbal. En Feyenoord, nu met Luciano Valente erbij op het middenveld, dat is nou een gevalletje van vertrouwen. Die jongen krijgt vertrouwen van Robin van Persie en die betaalt dat gewoon terug. Deze twee ploegen zijn ook individueel, denk ik, verder dan Ajax en PSV. Maar ook als team", reageert Sneijder.

'Terugkeer drietal zou Feyenoord kunnen breken'

Artikel gaat verder onder video

Youri Mulder en Marco van Basten loven het spel van Feyenoord, waar zomeraankoop Valente doorgaans in de basis start met Quinten Timber en Sem Steijn aan zijn zijde. Van Basten haalt aan dat er daarnaast nog drie grote namen van Feyenoord ontbreken vanwege blessures: "Je hebt ook nog eens In-beom Hwang en Jakub Moder. Én Gernot Trauner. Dat zijn op zich goede spelers. Drie jongens die de ploeg zeker beter maken", zegt San Marco. Volgens Mulder schuilt in de terugkeer van het trio wel een gevaar. "Dat zou het misschien een beetje kunnen breken. Natuurlijk spelen ze veel wedstrijden, maar ik vind: deze spelers maken het voetbal wel het leukste. Daardoor speelt Feyenoord leuk voetbal. Valente en vooral Timber, ook."

Bovendien verkiest Van Persie regelmatig spelers uit de eigen jeugd boven dure aankopen van buitenaf. "Hij geeft de jeugd gewoon een kans. Aymin Sliti speelde tegen AZ en Jaden Slory in dit geval dan, sneu voor hem", doelt Sneijder op de manier waarop laatstgenoemde zondag de strafschop veroorzaakte waaruit AZ diep in blessuretijd op 3-3 kwam in Alkmaar. "Kijk naar Ajax bijvoorbeeld, het middenveld. Dan haal je die Engelsman (McConnell, red.) terwijl je Mokio nu eigenlijk langzaam kapot aan het maken bent." De zeventienjarige Mokio beleefde vorig seizoen een stormachtige doorbraak in Ajax 1 en debuteerde zelfs al in de nationale ploeg van België, maar stond dit seizoen nog maar één keer in de basis; in het uitduel bij Go Ahead Eagles in de tweede speelronde (2-2). De Belg werd toen halverwege naar de kant gehaald door trainer John Heitinga en kwam daarna alleen in de slotminuten van het thuisduel met PEC Zwolle (3-1) kort in actie namens de Amsterdammers.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kenneth Perez bij Dit was het Weekend

Perez denkt dat verrassend team gooi kan doen naar de titel: 'Hebben de beste individualisten'

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Wesley Sneijder, Jan Mulder

Sneijder en Mulder veroordelen Heitinga: 'Wat zijn ze daar in Amsterdam aan het doen?'

  • Gisteren, 21:31
  • Gisteren, 21:31
Ismael Saibari baalt na zijn misser tegen Ajax

Sneijder vernietigend: ‘Hij speelde zijn slechtste wedstrijd óóit voor PSV’

  • Gisteren, 21:03
  • Gisteren, 21:03
1 5 reacties
Reageren
5 reacties
ERIMIR
3.629 Reacties
442 Dagen lid
37.975 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sneijder is een beetje rancuneus jegens Ajax omdat die nooit benaderd is voor een functie bij de club. Ik zou zeggen, blijf lekker in Utregt.

Arena
820 Reacties
43 Dagen lid
2.063 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo is dat. Bovendien is het hebben van meerdere spelers op een positie volkomen normaal. Dat zou onze vriend Wesley toch moeten weten. Mokio moet de strijd aangaan en laten zien dat hij beter is, en mocht McConnell geblesseerd raken, dan komen er zeker wel kansen. Het is weer eens een bericht wat nergens over gaat.

Kolie
147 Reacties
542 Dagen lid
898 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Want een 17 jarige kan het hele jaar vlammen. Pfffff wesley ga eens wat nuttigs doen man

CG
2.400 Reacties
791 Dagen lid
13.298 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De meesten op TV hebben een nederlaag geleden omdat ze niet bij Ajx mogen werken, hahahaha. Ajax is vééééééééél te goed voor hen !!

Copa
2.118 Reacties
742 Dagen lid
22.744 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, maar ze hebben ook ontdekt dat positief zijn geen doekoe oplevert. Volop tegen de stroom ingaan, een hoop onzin roepen dan krijg je reacties en krijg je aandacht Het beste wat de lezer kan doen is kijken wie er in de studio zit en kan wegzappen en zeker geen artikelen van dit soort figuurtjes lezen en commentaar geven

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.629 Reacties
442 Dagen lid
37.975 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sneijder is een beetje rancuneus jegens Ajax omdat die nooit benaderd is voor een functie bij de club. Ik zou zeggen, blijf lekker in Utregt.

Arena
820 Reacties
43 Dagen lid
2.063 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zo is dat. Bovendien is het hebben van meerdere spelers op een positie volkomen normaal. Dat zou onze vriend Wesley toch moeten weten. Mokio moet de strijd aangaan en laten zien dat hij beter is, en mocht McConnell geblesseerd raken, dan komen er zeker wel kansen. Het is weer eens een bericht wat nergens over gaat.

Kolie
147 Reacties
542 Dagen lid
898 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Want een 17 jarige kan het hele jaar vlammen. Pfffff wesley ga eens wat nuttigs doen man

CG
2.400 Reacties
791 Dagen lid
13.298 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De meesten op TV hebben een nederlaag geleden omdat ze niet bij Ajx mogen werken, hahahaha. Ajax is vééééééééél te goed voor hen !!

Copa
2.118 Reacties
742 Dagen lid
22.744 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, maar ze hebben ook ontdekt dat positief zijn geen doekoe oplevert. Volop tegen de stroom ingaan, een hoop onzin roepen dan krijg je reacties en krijg je aandacht Het beste wat de lezer kan doen is kijken wie er in de studio zit en kan wegzappen en zeker geen artikelen van dit soort figuurtjes lezen en commentaar geven

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel