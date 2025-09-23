Live voetbal

'Die speler gaat Ajax niet aan Barcelona of Real Madrid verkopen'

23 september 2025, 07:25   Bijgewerkt: 22 september 2025, 23:11

Valentijn Driessen vindt dat Ko Itakura het op dit moment prima doet bij Ajax, maar ook dat zijn plafond niet veel hoger ligt dan Amsterdam.

Itakura werd deze zomer meermaals gelinkt aan PSV, maar de landskampioen besloot uiteindelijk niet door te pakken voor de Japanner. Ajax zocht na het vertrek van Jorrel Hato later in de transferwindow nog een extra verdediger en kwam ook uit bij de toenmalige speler van Borussia Mönchengladblach. Uiteindelijk maakte de 28-jarige verdediger voor een dikke tien miljoen euro de overstap naar Amsterdam.

Driessen geeft in Kick-Off zijn oordeel tot nu over Itakura. "Die doet het naar behoren. Maar die heeft bij FC Groningen en Borussia Mönchengladbach gezeten. Dat is natuurlijk geen topverdediger. En dat wordt hij ook niet'', is de journalist kritisch.

Reacties

Ko Itakura

Ko Itakura
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

