Van Basten windt zich op over Ajax-speler van twintig miljoen: 'Zo slecht, dit kan echt niet'

Marco van Basten is allerminst positief over . De centrale verdediger van Ajax, die in 2023 voor twintig miljoen werd gehaald, doet volgens San Marco basale dingen fout.

Sutalo is na zijn komst al meer dan eens bekritiseerd, maar was vorig seizoen toch een belangrijke schakel in de defensieve machine van Francesco Farioli en blijft ook basisspeler van het Kroatische elftal. Dit seizoen begon hij direct met een enkelblessure, waarna Sutalo zijn basisplaats nog niet heeft weten te veroveren. Als Van Basten de 2-1 van PSV van afgelopen zondag onder de loep neemt, snapt hij gelijk waarom.

Artikel gaat verder onder video

"Hij is zó slecht in het organiseren", begint Van Basten zijn betoog in Rondo. "Bij de 2-1 van PSV staat hij uiteindelijk niemand te dekken. De centrale verdedigers, hij en Itakura, moeten toch mensen oppakken als er voorzetten worden gegeven? Of je moet opdrachten geven. Hij doet allebei niet", stelt Van Basten vol verbazing.

De analist ziet ook weinig vooruitgang in dat opzicht met Sutalo. "Dit doet hij al twee jaar. Dat kan toch niet?" Vervolgens worden de beelden getoond van de 2-1 van Yarek Gasiorowski, waar Sutalo zeer passief verdedigt. "Hij dekt constant niemand." Net voordat Mauro Júnior de voorzet geeft waaruit gescoord wordt, staat de Kroaat nog dichtbij Gasiorowski. Sutalo verliest de Spanjaard vervolgens simpeltjes uit het oog. "Dat is zíjn man."

Pasveer terug in de basis?

Youri Mulder is iets minder kritisch en ziet meerdere dingen misgaan in de defensie bij Ajax. "Sutalo ziet Fitz-Jim aankomen, die Gasiorowski overpakt." Wesley Sneijder ziet ook een negatieve rol voor Davy Klaassen, maar Van Basten blijft bij zijn punt. "Hij (Sutalo) staat op de vijfmeter, als centrale verdediger moet je weten wat er gebeurt. Hij staat gewoon niet goed!", zegt Van Basten half schreeuwend. "Het is zo duidelijk." Sneijder en Mulder blijven bij hun standpunt: volgens hen is niet alleen Sutalo schuldig aan de tweede tegengoal tegen PSV. "Vorig jaar had je nog Remko Pasveer, die had nog wel wat leiding. Die is er nu een stuk minder", voegt Mulder nog toe.

Miscommunicatie

Ook de communicatie in de Ajax-defensie is momenteel ver te zoeken, ziet Van Basten. Met Vitezslav Jaros, Owen Wijndal, Youri Baas, Ko Itakura en Lucas Rosa vormen een Tsjech, twee Nederlanders, een Japanner en een Braziliaan nu de basisverdediging. "Je moet gewoon hardop denken", stelt de analist. "Maar ze zijn allemaal doofstom."