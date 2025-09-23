Driessen: ‘Hij is echt slecht benaderd door Ajax, hij wilde nóóit meer terugkeren’

Valentijn Driessen bevestigt het nieuws waarmee Hélène Hendriks vrijdagavond kwam in Vandaag Inside. De presentatrice vertelde dat niet John Heitinga, maar Marcel Keizer de beoogde nieuwe trainer van Ajax was, voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Bij diezelfde talkshow heeft Driessen maandagavond aanvullende informatie.

“Volgens mij wilden ze Keizer ook als hoofdtrainer, maar wilde Keizer dat niet”, sprak Hendriks vorige week kort en bondig over de trainerspositie bij Ajax. Maandagavond wordt het onderwerp opnieuw aangesneden door Wilfred Genee.

“Daar heeft Hélène helemaal gelijk in: Keizer en zijn vrouw wilden niet meemaken wat ze in hun eerste periode bij Ajax meemaakten”, begint Driessen, die hoogstwaarschijnlijk doelt op de zware kritiek op de oefenmeester – en daaruit volgend zijn ontslag. Keizer werd destijds al na 174 dagen op straat gezet door de Amsterdamse club. “Toen zijn ze natuurlijk echt slecht benaderd, door de fans en door de buitenwacht. Dat wilden ze niet meer”, vervolgt de journalist.

“Ze waren blij om uit Nederland te vertrekken, en zouden eigenlijk helemaal niet meer terugkomen. Maar uiteindelijk heeft Ajax het toch voor elkaar gekregen om hem terug te halen, maar hij wilde absoluut geen hoofdtrainer worden. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling”, weet de Chef Voetbal.

“Alex Kroes was heel goed met hem, en wilde hem dolgraag als hoofdtrainer hebben. Dat was in eerste instantie de bedoeling, maar toen is John Heitinga erbij gekomen.