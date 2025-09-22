Ajax - Inter krijgt serieus staartje

Internazionale kan een boete tegemoet zien naar aanleiding van de Champions League-wedstrijd tegen Ajax, zo meldt De Telegraaf. De Italianen speelden namelijk met Betsson.sport op de borst. In Nederland zijn goksponsors verboden.

Ajax verloor afgelopen week in eigen huis met 0-2 van het Inter van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. De Italianen speelden met hoofdsponsor Betsson op de borst. De Kansspelautoriteit (Ksa) is hier teleurgesteld over. “Er is op voorhand contact geweest met de KNVB, waarbij wij hebben aangegeven dat spelen met dit logo niet is toegestaan omdat het bevordering van illegaal aanbod betreft”, zo laat een woordvoerder weten aan de krant. De organisatie is ‘zeer ontstemd dat er toch met deze shirts is gespeeld’. “We beraden ons op vervolgstappen”, zo klonk het.

De Ksa ziet Betsson als online gokbedrijf en daar mag in Nederland geen reclame voor worden gemaakt. Sinds 1 januari van dit jaar is de betreffende wetgeving een stuk strenger geworden, waardoor goksponsors bij evenementen en sportteams niet meer toegestaan zijn. Ook legale aanbieders mogen niet op shirts van voetbalclubs staan.

Betsson is in Italië het moederbedrijf van de gokbedrijven Cherry Casino en Star Casino, die in het Zuid-Europese land legaal zijn. In Nederland hebben ze geen vergunning. De Ksa stelt dat Betsson een poging heeft gedaan ook tot de Nederlandse markt toe te treden door twee casino’s die wel vergunningen hebben over te nemen. Het bedrijf haakte echter af omdat het de procedure voor goedkeuring te lang vond duren.

Inter niet bewust van overtreding

Net als in Nederland is er ook in Italië een verbod op gokreclame, maar middels de naam van Betsson worden die regels omzeild. “Het is een sport- en nieuwswebsite waarmee ze proberen aandacht voor de eigen casinomerken te krijgen”, weet de Ksa. Inter laat in een mail aan De Telegraaf weten zich niet bewust te zijn van een overtreding. De club omschrijft de sponsor als ‘infotainmentmerk’ dat ‘volledig losstaat van weddenschappen en zich voornamelijk en rechtstreeks richt op het Italiaanse publiek’. De Italianen beweren verder te ‘voldoen aan alle relevante wetgeving in zowel Italië als Nederland’.

Buitenlandse boetes helpen goede naam niet

De Ksa neemt geen genoegen met die uitleg. “De club kan een boete verwachten of een last onder dwangsom”, geeft de woordvoerder aan. Of Inter hiervan wakker ligt, valt te betwijfelen. Toch denkt de Ksa dat een sanctie van de autoriteit indruk maakt. “Betsson is geen illegale piraat die zich nergens wat van aantrekt. Het heeft baat bij een goede en betrouwbare naam”, klinkt het. “Misschien wil het ooit nog voet aan de grond krijgen in Nederland, of elders. Het helpt dan niet mee als je buitenlandse boetes hebt gekregen.”