De Ajax-shirts voor het komende seizoen zijn vrijdagochtend uitgelekt door Footy Headlines. Het medium, dat over het algemeen goed betrouwbaar is op het gebied van nieuwe tenues, deelt het nieuwe thuis-, uit- en derde shirt van de Amsterdammers voor het seizoen 2026/27. De makers van het nieuwe tricot hebben een historisch element aan het uitshirt toegevoegd.

Ajax lijkt met het nieuwe thuisshirt te kiezen voor de herkenbare, traditionele en eenvoudige look. De Amsterdammers zouden vasthouden aan de klassieke uitstraling, met de vertrouwde brede rode baan in het midden en witte zijkanten en mouwen. Een ontwerp dat dicht bij de clubtraditie blijft.

Voor het derde shirt kiest de club volgens de berichtgeving juist voor een andere richting. Dat tenue krijgt een lichtblauwe basis, die doet denken aan het uitshirt uit het seizoen 2011/2012. Het ontwerp zou voorzien zijn van een subtiele print, maar blijft in de basis vrij rustig en strak.

Historisch detail op nieuwe Ajax-uitshirt

Het uitshirt springt er het meest uit. Niet alleen door de zwarte kleur met oranje accenten, maar vooral door een historisch detail. Voor het eerst sinds de start van de samenwerking in 2000 zou Adidas namelijk het klassieke Trefoil-logo op de borst plaatsen. Daarmee lijkt Ajax te kiezen voor een opvallende en vernieuwende stap ten opzichte van eerdere uitshirts.

Het platform Footy Headlines staat bekend om betrouwbare berichtgeving omtrent nieuwe voetbalshirts. Het medium zat onlangs nog raak met het uitlekken van het WK-shirt van het Nederlands elftal.

Bekijk hier de nieuwe Ajax-shirts voor seizoen 2026/27: