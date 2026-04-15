Ajax gelinkt aan Marokkaans international Abdelhamid Ait Boudlal (19)

Ajax heeft interesse in , zo meldt AfricaFoot. De 19-jarige centrale verdediger van het Franse Stade Rennes, die vorig jaar zijn debuut maakte als A-international van Marokko, zou echter ook worden begeerd door een aantal topclubs uit grotere competities, waaronder Liverpool en Borussia Dortmund.

De in Marrakech geboren Ait Boudlal speelt sinds de zomer van 2024 in Frankrijk. Rennes verhuurde hem in de tweede helft van vorig seizoen aan Ligue 2-club Amiens. Sinds dit seizoen maakt hij deel uit van het eerste elftal bij Rennes. Sinds zijn officiële debuut in augustus, waarbij hij direct rood kreeg teen Olympique Marseille, speelde Ait Boudlal zestien officiële wedstrijden, waarin hij tweemaal trefzeker was.

In november vorig jaar maakte de Ait Boudlal in een oefenwedstrijd tegen Oeganda (4-0 winst) zijn debuut voor de A-ploeg Marokko. De verdediger maakte vervolgens ook deel uit van de Afrika Cup-selectie, maar kwam op het uiteindelijk gewonnen toernooi geen minuut in actie.

Ait Boudlal ligt bij Rennes nog vast tot medio 2028, maar staat volgens bovengenoemd medium in de belangstelling van verschillende clubs. Waaronder dus Ajax, dat in de verdediger 'een langetermijninvestering' zou zien. De concurrentie is echter fors. Zo zou Borussia Dortmund op dit moment de beste papieren hebben om Ait Boudlal in te lijven. Daarnaast houdt Liverpool zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten sinds hij indruk maakte op het WK Onder-17, terwijl ook RB Leipzig en AS Monaco als geïnteresseerde clubs worden genoemd.