Marciano Vink vindt experiment van Ajax tegen Heracles compleet mislukt

11 april 2026, 23:42
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Ajax experimenteerde zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo met Ko Itakura als controleerde middenvelder. De Amsterdammers wonnen eenvoudig met 0-3 bij de hekkensluiter, maar analist Marciano Vink vindt het experiment met de Japanner op het middenveld niet geslaagd.

Ajax-trainer Óscar García koos zaterdag enigszins verrassend voor Itakura als controleur. Dat ging op het middenveld ten koste van Sean Steur. Aanvoerder Steven Berghuis vertelde na afloop voor de camera van ESPN dat Itakura Ajax ‘meer body’ gaf, maar Vink is niet onder de indruk van diens spel.

Vink licht na afloop in De Eretribune enkele momenten van Itakura uit waarbij de Japanner de bal op het middenveld verloor doordat hij te traag handelde of zijn techniek hem in de steek liet. “Berghuis zei dat er meer body achterin stond, dus op het middenveld. Dat was ook zo. Maar voetballend hield het echt niet over”, stelt de oud-voetballer.

“Het moet allemaal sneller, in een hoger tempo. Ik snap echt dat je een tijdje geblesseerd bent geweest, maar dit zijn gewoon momenten waarmee je een tegenaanval inleidt”, vervolgt Vink. “Dat is echt niet de bedoeling van een ‘zes’. Een ‘zes’ moet eigenlijk vrij simpel voetballen. Je basistechniek moet hoog zijn en je moet scannen. Dat is eigenlijk wat er gevraagd wordt op die positie.”

“Echt gelukkig was het niet. Ik snap wel dat je iets meer body wil hebben dan alleen maar Steur en Mokio. Dan ga je zoeken”, vervolgt Vink, die dan met de suggestie komt om Youri Baas op het middenveld te posteren.

“Misschien is Baas wel de oplossing op die zes-positie. Itakura is van origine een verdediger. Je zou dan Itakura en Sutalo achterin kunnen zetten, met iemand die praat, organiseert en een goede pass heeft ervoor. Hij zal het niet doen, maar je zou erover kunnen nadenken. Ik geef een optie.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Lees ook:
Steven Berghuis Heracles Almelo Ajax

Cristian Willaert verbaasd door uitspraken van Steven Berghuis na Heracles - Ajax

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
  • 3
HERAJA

Teruglezen: zo pakte Ajax de volle buit in Almelo

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
  • 2
Steven Berhuis Heracles Almelo Ajax

Ajax ondanks direct rood Tomiyasu veel te sterk voor Heracles

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
  • 4
Ko Itakura

Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (27 jan. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
1
2024/2025
M'gladbach
31
3
2023/2024
M'gladbach
20
3
2022/2023
M'gladbach
24
0

Meer info

