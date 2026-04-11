Ajax informeert naar Perr Schuurs

11 april 2026, 10:43
Perr Schuurs Torino
Foto: © Imago / Realtimes
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax heeft onlangs geïnformeerd naar Perr Schuurs, zo vertelt de verdediger tegenover De Telegraaf. De voormalig speler van de Amsterdammers zegt op voorhand geen ‘nee’ tegen zijn oude club, maar gaat liever aan de slag in Italië. Ook FC Twente en Fortuna Sittard informeerden naar Schuurs.

Schuurs liep in oktober 2023 een kruisbandblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. De verdediger bevindt zich aan het einde van zijn revalidatietraject, maar zijn contract bij Torino is inmiddels ontbonden. Op dit moment is Schuurs, die gedurende zijn hardnekkige blessure met depressieve gevoelens kampte, transfervrij.

De Limburgse verdediger vindt het nog te vroeg om over een nieuwe club na te denken. “Pas als ik op het veld voel dat het goed gaat komen, wil ik bewust gesprekken gaan voeren met clubs. En keuzes maken”, maakt hij duidelijk. “Het streelt mij wel dat er zo veel interesse is, terwijl ik nog niet eens fit ben”, gaat hij verder.

Het liefst gaat Schuurs aan de slag bij een Italiaanse club, waar hij interesse geniet van de ‘gehele middenmoot’. Ook in Nederland informeerden Ajax, Twente en Fortuna naar de verdediger. Schuurs zegt niet zomaar ‘nee’ tegen de Amsterdammers: “Als Ajax de Champions League niet haalt, dan gaan ze eerder op zoek naar transfervrije spelers. Kijk: ik ben nog altijd maar 26 jaar en mijn marktwaarde is gedaald van 30 miljoen naar nul euro. Clubs kunnen een gokje wagen, ze hoeven voor mij geen financieel risico te nemen.”

Schuurs geeft aan dat hij niet direct een vijfjarig contract nodig heeft met hoge verdiensten. “Geef mij maar een club die vertrouwen in mij heeft en die mij een kans gunt. Als ik me eerst moet laten zien, dan doe ik dat met alle plezier. Ik vind het mooi dat ik bij al mijn oude clubs terecht kan.”

Perr Schuurs

Leeftijd: 26 jaar (26 nov. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Torino
0
0
2024/2025
Torino
0
0
2023/2024
Torino
9
1
2022/2023
Torino
30
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
31
45
72
2
Napoli
31
17
65
3
Milan
31
23
63
4
Como
31
31
58
5
Juventus
31
25
57

