Perr Schuurs depressief tijdens revalidatie: ‘Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd’

11 april 2026, 09:24
Perr Schuurs depressief tijdens revalidatie: ‘Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd’
Luuk van Grinsven | Redacteur
Perr Schuurs kampte tijdens het revalidatietraject van zijn kruisbandblessure met depressie, zo vertelt hij openhartig in gesprek met De Telegraaf. De inmiddels clubloze verdediger zocht professionele hulp, toen hij op een dag uitsprak dat hij ‘niet meer hoopte wakker te worden’.

Schuurs liep in oktober 2023 een kruisbandblessure met schade aan de meniscus op en belandde in een diep dal. Ondanks allerlei operaties en scans bleef de verdediger klachten houden en konden experts daar de oorzaak niet van vinden. Volgens Schuurs belandde hij in ‘het diepste ravijn, eentje waarvan hij niet wist dat het bestond’.

Perr Schuurs: ‘Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd’

Die donkere periode maakte hem depressief: “Het uitte zich in jankpartijen en enorme boosheid. Op een avond, toen ik het echt niet meer zag zitten, zei ik tegen mijn vriendin: slaap lekker en ik hoop dat ik niet meer wakker word.” Voor vriendin Roos Wijnands was dat het moment om professionele hulp te zoeken. “We hebben met spoed een psycholoog gezocht, iets waarvan ik niet had gedacht dat ik die ooit nodig zou hebben”, aldus Schuurs.

De Limburger wil desondanks benadrukken dat hij niet uit het leven wilde stappen. “Maar de gedachtes schoten wel door mijn hoofd. Een duidelijk signaal om hulp te zoeken kon ik niet krijgen”, zegt Schuurs, die zag dat die hulp precies op tijd kwam: “Anders weet ik niet welke kant het met mij was opgegaan.”

Schuurs revalideerde vijf maanden in Londen en kwam, buiten het trainen om, slechts twee keer buiten de deur. “Het liefst lag ik in bed, met de gordijnen dicht. Ik schrok van de persoon die ik was geworden, ik ben twee jaar niet mezelf geweest. Ik voelde me ook geen voetballer meer, dat vond ik heel confronterend.”

Licht aan het einde van de tunnel

Gelukkig liet Schuurs die gitzwarte periode achter zich. “Ik zit er nu veel beter in. Ik heb nu een team van revalidatiespecialisten om mij heen verzameld en focus me erop dat ik eind juni topfit ben. Dan ga ik op zoek naar een club”, aldus de oud-verdediger van Ajax, Torino en Fortuna Sittard.

Perr Schuurs

Perr Schuurs
Leeftijd: 26 jaar (26 nov. 1999)
Positie: V (C)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Torino
0
0
2024/2025
Torino
0
0
2023/2024
Torino
9
1
2022/2023
Torino
30
0

