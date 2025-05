Perr Schuurs komt anderhalf jaar na horrorblessure met hoopgevend nieuws

hoopt in september of oktober eindelijk zijn rentree te kunnen maken bij Torino. De 25-jarige verdediger scheurde op 21 oktober 2023 de kruisband van zijn linkerknie af en werkt sindsdien aan zijn herstel.

Torino nam Schuurs in de zomer van 2022 voor ruim negen miljoen euro over van Ajax, waar de oud-speler van Fortuna Sittard vier seizoenen onder contract stond. Na een prima debuutseizoen in de Serie A werd de geboren Limburger al in verband gebracht met een aantal grotere clubs, maar Schuurs bleef Torino trouw. In zijn tweede seizoen ging het in een duel met Internazionale echter helemaal mis: Schuurs scheurde zijn kruisband en kwam daardoor in het restant van het seizoen én het volledige voorbije seizoen niet meer in actie voor zijn Italiaanse werkgever.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Waarde Perr Schuurs in één jaar tijd verviervoudigd, Torino wijst eerste biedingen topclubs af'

De rentree van Schuurs komt inmiddels naderbij. "In deze fase van mijn herstel focus ik me vooral op het versterken van mijn spieren, een fundamentele stap om weer volledig fit te worden", wordt de Nederlandse verdediger geciteerd door Pazzidi Fanta. "De komende dagen blijf ik hier in Turijn mijn programma afwerken, met de ploeggenoten die net als ik terugkomen van een blessure.'

LEES OOK: Dit is het beste elftal uit Limburg

Schuurs voelt tot zijn grote vreugde inmiddels geen pijn meer in het getroffen gewricht: "Zelfs niet bij de meest intensieve oefeningen, of als er meer fysieke stress op wordt uitgeoefend. Het gevoel is heel positief en ik voel me stukken beter. Als alles zo doorgaat, keer ik in september of oktober terug op het veld. Binnenkort neem even vrijaf om te genieten van de vakantie, energie op te laden en wat rust te vinden. In juli sluit ik weer aan bij mijn ploeggenoten", aldus de verdediger.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗