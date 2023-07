'Waarde Perr Schuurs in één jaar tijd verviervoudigd, Torino wijst eerste biedingen topclubs af'

Perr Schuurs (23) kan terugkijken op een geslaagd debuutseizoen in de Serie A. De verdediger vertrok afgelopen zomer voor een transfersom van 9,4 miljoen euro van Ajax naar Torino, waar hij zich al snel opwerkte tot basiskracht en absolute sterkhouder. Twee absolute topclubs zijn inmiddels voor hem in de markt, maar zullen diep in de buidel moeten tasten: volgens Torino is zijn transferwaarde in één jaar tijd verviervoudigd.

In Italië kan Schuurs van de nummer tien van afgelopen seizoen overstappen naar landskampioen Napoli. Die club is op zoek naar een nieuwe centrale verdediger nu Kim Min-Jae op weg lijkt naar Bayern München. Om Schuurs over te nemen heeft Napoli een eerste bod van 25 miljoen euro neergelegd, zo melden Italiaanse media waaronder Tuttosport. Dat is door Torino echter resoluut van tafel geveegd.

Ook in Engeland staat de geboren Limburger er blijkbaar goed op. Liverpool zou namelijk eveneens een eerste aanbod bij Torino hebben gedaan. Met een bedrag van dertig miljoen euro zit de nummer vijf van de Premier League zelfs vijf miljoen hoger in de boom dan Napoli, maar ook dit aanbod voldoet niet aan het plaatje dat Torino voor ogen heeft en zou dus eveneens zijn afgewezen.

De vraagprijs voor Schuurs zou door Torino op 40 miljoen euro bepaald zijn, waarmee zijn transferwaarde in één jaar tijd dus verviervoudigd zou zijn. Daarmee zou de tweede club van Turijn dus een fraaie winst op de Nederlander kunnen maken, maar tevens rijst de vraag of Ajax niet té makkelijk afscheid van hem heeft genomen. In zijn laatste contractjaar in Amsterdam moest Schuurs Jurriën Timber en Lisandro Martínez voor zich dulden, maar beiden zijn inmiddels (in het geval van Timber bijna) vertrokken uit de Johan Cruijff Arena.