Feyenoord-muziek schalt door stadion van rivaal: 'Dit maakt mij woedend, schandalig zeg!'

Na afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Volendam is er in een skybox van de Rotterdamse club muziek van Feyenoord gedraaid, zo blijkt uit beelden die circuleren op sociale media. Het zorgt voor leedvermaak bij supporters van Feyenoord, terwijl aanhangers van Sparta zich ergeren.

Sparta zegevierde in eigen huis tegen FC Volendam en die overwinning werd na afloop gevierd in de verschillende skyboxen van de club. Opvallend genoeg werd er in één van die skyboxen muziek van Feyenoord gedraaid. Het nummer 'Mijn Feyenoord' van zanger Lee Towers was na afloop van de wedstrijd in overduidelijk hoorbaar op Het Kasteel. De beelden zorgen op sociale media voor veel leedvermaak bij supporters van Feyenoord: "Er is maar één club in Rotterdam", schrijft een Feyenoorder op X.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Sparta, de nummer acht van de Eredivisie, zijn minder blij zijn met het filmpje. Op sociale media wordt Sparta dan ook verzocht dit in de toekomst te voorkomen: "De mensen die hiervoor hebben gezorgd moeten nooit meer komen en heel ver weg blijven van onze mooie club", vindt een supporter van de club uit Spangen. "Wat is dit schandalig zeg, dit soort beelden maken mij woedend!"

Bekijk hieronder de beelden!