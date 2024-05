Oud-international vergelijkt Farioli met illustere Ajax-voorganger: 'Ik heb hem hoog zitten'

Voormalig international is van mening dat Francesco Farioli te vergelijken is met Louis van Gaal. De 36-jarige Lens, die vorige week bevestigde dat zijn spelersloopbaan erop zit, werkte met de huidige trainer van OGC Nice, die hard op weg lijkt naar Ajax, bij het Turkse Fatih Karagümrük en spreekt zich lovend uit over de een jaar jongere Italiaan. en komen met een andere, flatterende vergelijking over hun vroegere trainer.

Farioli was nog maar 32 toen hij in maart 2021 door de Turkse club werd aangesteld. De Italiaan maakte bij zijn eerste klus als hoofdtrainer in het profvoetbal direct indruk op Lens, zo zegt de Nederlander in een interview met Voetbal International: "Ik heb met goede trainers gewerkt, maar op tactisch gebied heeft hij mij echt verbaasd", klinkt het. "Wat mij betreft zou Farioli tactisch gezien tot de beste trainers in Nederland behoren. Hij dwong heel snel autoriteit en respect af. Wat hij deed werd snel geaccepteerd, dan begin je er ook in te geloven, omdat het resultaat opleverde", looft Lens zijn vroegere coach.

Lens kreeg in zijn loopbaan te maken met een aantal grote trainers, waaronder Dick Advocaat, Sam Allardyce, Ronald Koeman en David Moyes. Toch zou hij Farioli desgevraagd vergelijken met Ajax-legende Van Gaal, die hij bij AZ en later bij het Nederlands elftal meemaakte. "Die is ook heel bevlogen, duidelijk in wat hij wil, maar tegelijkertijd autoritair en niet iemand die je gouden bergen belooft en het niet waarmaakt", legt Lens uit. "Tijdens het WK van 2014 was je één van de 23 spelers, maar iedereen voelde zich gelijkwaardig en niemand was buitengesloten. Onder Farioli was dat ook zo. Als je er keihard voor werkte, kreeg je je kansen en daarom was iedereen aan boord."

Verschil met Potter

Verderop in het VI-artikel komt Leroy Fer, die Farioli bij Alanyaspor meemaakte, aan het woord. De oud-speler van onder meer Feyenoord en FC Twente vergelijkt de Italiaan met Graham Potter, onder wie hij bij Swansea City speelde en die tot voor kort de topkandidaat voor het trainerschap van Ajax was. "Het zijn allebei tactisch sterke trainers die houden van balbezit en opbouwen van achteruit, maar het grote verschil tussen de twee is de passie. Potter is wat rustiger, Farioli heel fel en zit er continu bovenop", zegt Fer.

Vergelijking met Slot

Bij de NOS trekt Calvin Stengs, die Farioli tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen kort meemaakte bij Nice (voor hij zijn transfer naar Feyenoord maakte), een vergelijking met Arne Slot. "Veel dingen waren eigenlijk hetzelfde. Het was voor mij vaak makkelijker aanpassen dan voor andere spelers. Hoe langer ik met Slot werkte, hoe meer ik dacht: hé, dit heb ik onder Farioli ook al meegemaakt", legt Stengs uit. Ook persoonlijk klikte het: "Hij is een echte Italiaan: een aardige en uitbundige man. Ik denk dat het een goede trainer is."

