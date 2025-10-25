Antonio Conte beleefde een succesvolle avond met zijn Napoli. De Zuid-Italianen wonnen de topper tegen Inter met 3-1. Toch was de Italiaanse coach na afloop niet te spreken over zijn tegenstander.

Het beloofde een interessante strijd te worden tussen twee grootmachten in Italië. Beide ploegen doen mee om het kampioenschap en stonden voor aanvang van de speelronde in de top drie.

De ploeg van Conte kwam op een merkwaardige manier op voorsprong. In de 33e minuut scoorde Kevin De Bruyne de 1-0 uit een penalty, maar raakte tijdens het nemen van de strafschop geblesseerd. De ervaren Belg verliet huilend het veld en werd getroost door teamgenoten en de medische staf van Napoli.

Kort na rust viel de 2-0: Scott McTominay wist met een volley het net te vinden. Vijf minuten later maakte Hakan Çalhanoğlu het weer spannend door de 2-1 te scoren uit een penalty. Zeven minuten daarna besliste Napoli de wedstrijd definitief met een doelpunt van André-Frank Zambo Anguissa. De eindstand: 3-1.

Een wedstrijd vol frustratie

Er hing de hele wedstrijd spanning tussen beide ploegen. Door enkele discutabele beslissingen van de scheidsrechter ontstond er frustratie. Denzel Dumfries en Lautaro Martínez gingen in discussie met de Napoli-coach.

Conte was na afloop niet te spreken over het gedrag van zijn oud-speler. “Als je op dit niveau speelt, kunnen dit soort dingen gebeuren. Ik heb met hem (Lautaro Martínez, red.) gewerkt bij Inter. Misschien dat we elkaar daar niet goed genoeg hebben leren kennen, maar ik wens hem al het beste,” zei de trainer tegenover DAZN Italia.

Daarna sneerde de oud-bondscoach richting de Inter-president, die na afloop een interview gaf in plaats van trainer Cristian Chivu. “Een team moet zich realiseren waarom het verloren heeft. Als je dat niet doet, creëer je een alibi voor spelers en de trainer — dat zou ik zelf nooit toestaan. Je moet dit overlaten aan degenen die daadwerkelijk op het veld stonden.”

Napoli staat na de overwinning weer bovenaan in de Serie A. De ploeg had een zware Champions League-wedstrijd achter de rug, waarin met 6-2 van PSV werd verloren, maar heeft zich dus uitstekend hersteld.