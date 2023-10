Vrees wordt waarheid: Perr Schuurs bevestigt dramatisch nieuws

heeft zijn laatste wedstrijd van dit seizoen mogelijk al gespeeld. De verdediger van Torino viel zaterdagavond geblesseerd uit in de thuiswedstrijd tegen Internazionale. Er werd al gevreesd voor een zware blessure en die vrees is waarheid geworden. De Nederlander heeft een kruisband gescheurd en staat naar verwachting (minstens) zes maanden aan de kant.

"Ik heb de onderzoeksresultaten binnen na de wedstrijd van afgelopen weekend", schrijft Schuurs maandagmiddag in een bericht op Instagram. "Helaas heb ik mijn voorste kruisband afgescheurd. Ik ga hard werken om sterker terug te komen. Dank aan iedereen vor alle hulp en steun."

Artikel gaat verder onder video

Schuurs maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Torino. De club uit Turijn telde een bedrag van bijna tien miljoen euro voor hem neer. Veel geld voor een speler die in Amsterdam niet aan de verwachtingen kon voldoen. In Italië maakt Schuurs daarentegen veel indruk. De verdediger speelde zich binnen de kortste keren in de basiself en dankzij zijn goede prestaties zelfs in de kijker van naar verluidt Liverpool. Schuurs bleef afgelopen zomer echter bij Torino en trok de lijn uit zijn eerste seizoen in Italië vrijwel moeiteloos door.

Zaterdag was de ontmoeting tussen Torino en Internazionale 51 minuten oud toen Schuurs door Hakan Calhanoglu van de bal werd gelopen. De Nederlander ging vervolgens naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Ploeggenoot Nikola Vlasic zag meteen dat het niet goed zat bij Schuurs en was in grote paniek. De verdediger verliet uiteindelijk per brancard van het veld en gevreesd werd voor een zware blessure. Die vrees is dus waarheid geworden. Schuurs heeft de kruisband van zijn linkerknie gescheurd en staat daardoor maanden aan de kant. Of hij dit seizoen nog in actie komt, is zeer de vraag. Tegen de tijd dat Schuurs hersteld zou moeten zijn van zijn blessure, lopen de competities al op hun einde.

De maandenlange absentie van Schuurs is uiteraard ook een flinke tegenvaller voor Torino. De ploeg uit Turijn beleeft al een lastig seizoen. Torino haalde slechts negen punten uit de eerste negen competitieduels en staat daarmee op de veertiende plaats in de Serie A. Schuurs had in alle wedstrijden een basisplaats. Hij scoorde in speelronde 2 op bezoek bij AC Milan (4-1).