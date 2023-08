Perr Schuurs krijgt San Siro (voor even) stil met eerste doelpunt in Serie A

Perr Schuurs heeft zaterdagavond zijn eerste doelpunt in de Serie A gemaakt. Met een schot uit de draai tekende de Nederlandse centrale verdediger van Torino in de 36ste minuut voor de 1-1 tegen AC Milan. Een stunt zat er echter niet in voor de bezoekers uit Turijn.

Waar Schuurs vorig seizoen in dertig wedstrijden niet scoorde in de Italiaanse competitie, was het voor hem in de tweede speelronde van het nieuwe seizoen wel raak. Een mislukt schot van Samuele Ricci kwam bij hem terecht, waarna hij geen moment twijfelde en al vallend de gelijkmaker op het scorebord zette.

Lang kon Torino niet genieten van de 1-1. Vlak na het doelpunt van Schuurs kwam Milan door een rake strafschop van Olivier Giroud opnieuw op voorsprong. Eerder in de wedstrijd was de thuisploeg, met Tijjani Reijnders als basisspeler, op voorsprong gekomen door een doelpunt van Christian Pulisic.

Theo Hernández maakte de voorsprong van Milan nog wat comfortabeler door in de blessuretijd van de eerste helft de 3-1 voor zijn rekening. Na rust kwam de thuisploeg niet meer in de problemen. Uit een door Schuurs veroorzaakte penalty maakte Giroud er zelfs nog 4-1 van.

Milan staat door de zege op zes punten uit twee wedstrijden. Torino, dat in de eerste speelronde bloedeloos gelijkspeelde tegen Cagliari, blijft steken op één punt.