Ajax ontvangt fraai bedrag uit megatransfer van Schuurs naar Premier League

Perr Schuurs (23) gaat Torino na één seizoen alweer verlaten. De Nederlandse centrale verdediger gaat volgens het Italiaanse Tuttosport voor veertig miljoen euro een transfer naar de Premier League maken. Voor Ajax ligt er derhalve ook een fraai bedrag in het verschiet.

Het Italiaanse medium weet namelijk dat Torino akkoord is met een bedrag van veertig miljoen euro en dat Schuurs zelf al afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten in Turijn. Liverpool heeft de beste papieren om de oud-Ajacied over te nemen, maar ook West Ham United en Crystal Palace zouden nog optie zijn. Mits het genoemde bedrag op tafel komt en dan kan er ook bij Ajax een klein flesje champagne worden ontkurkt.

De Amsterdammers ontvingen een jaar geleden namelijk nog 9,5 miljoen euro als basisbedrag met 3,5 miljoen euro aan maximale bonussen. Maar daarbij werd naar verluidt ook afgesproken dat de club vijftien procent van de winst die Torino over Schuurs maakt krijgt. Als de bonussen volledig uitgekeerd zouden zijn, blijft er aan winst in elk geval nog 27 miljoen euro. Vijftien procent van dat bedrag is nog ruim vier miljoen euro voor Ajax (4.050.000).

Uiteindelijk heeft Ajax dan al met al ruim vijftien miljoen euro voor Schuurs ontvangen, die in de Johan Cruijff Arena de schoenen van Matthijs de Ligt ondanks meerdere kansen nooit kon vullen. In zijn eerste seizoen in de Serie A maakte de geboren Limburger in 33 officiële duels wel meteen veel indruk en gaat hij zich dus een transfer naar de Premier League verschaffen. Vanuit het perspectief van Ajax en Fortuna Sittard moet dat bedrag zo hoog mogelijk oplopen. De Limburgers krijgen namelijk een solidariteitsbijdrage en opleidingsvergoeding, wat ongeveer zo'n vijf procent van de transfersom bedraagt.