'Premier League-club nadert torenhoge vraagprijs voor Perr Schuurs'

De kans lijkt levensgroot aanwezig dat Perr Schuurs (23) zijn laatste wedstrijd voor het Italiaanse Torino inmiddels gespeeld heeft. De centrale verdediger wordt naar verluidt door verscheidene topclubs begeerd, zijn werkgever zou een bedrag van 40 miljoen euro verlangen. Vanuit Engeland zou een gegadigde nu een bod hebben neergelegd dat akelig dicht bij die vraagprijs komt.

Het Italiaanse DAZN meldt dinsdag namelijk dat Crystal Palace een bod ter hoogte van 35 miljoen euro heeft neergelegd bij de tweede club van Turijn. De nummer elf van de Premier League van afgelopen seizoen hoopt daarmee de concurrentie van naar verluidt Napoli en Liverpool te snel af te zijn. Schuurs zelf zou wel openstaan voor de club uit Londen: hij zou zelfs persoonlijk al een akkoord hebben bereikt over een vierjarig contract.

Ajax ontving afgelopen zomer nog een bedrag van ruim 9 miljoen euro voor Schuurs, die in de winter van 2018 voor 2 miljoen werd overgenomen van Fortuna Sittard. In Amsterdam groeide hij pas in zijn derde seizoen uit tot vaste waarde. Uiteindelijk zou hij na 95 wedstrijden in de hoofdmacht (drie doelpunten) de overstap naar Italië maken.

In de Serie A maakte Schuurs afgelopen seizoen indruk. Namens Torino zou hij 33 wedstrijden spelen, waarbij vooral de winst uit bij AC Milan in de achtste finale van de Coppa Italia in het oog sprong. In de wintermaanden werd de verdediger al in verband gebracht met Atlético Madrid, deze zomer leken Napoli en Liverpool mogelijk werk van zijn komst te gaan maken.