Perr Schuurs kan één jaar na komst van Ajax naar Europese top verkassen

Perr Schuurs gaat in de zomerse transferperiode mogelijk een absolute toptransfer maken. Volgens de Italiaanse tak van DAZN staat de 23-jarige centrumverdediger van Torino namelijk in de serieuze belangstelling van Napoli.

Schuurs is bij Napoli in beeld als opvolger van Min-Jae Kim. De 26-jarige stopper werd afgelopen seizoen met i Partenopei landskampioen van Italië en staat naar verluidt op het punt om zijn carrière voort te zetten bij Bayern München.

Napoli zou Schuurs gesignaleerd hebben als van Kim. De 23-jarige Nederlander maakte vorig jaar voor ongeveer negen miljoen euro de overstap van Ajax naar Torino en beleefde een verdienstelijk debuutseizoen in Turijn. Schuurs speelde afgelopen seizoen dertig wedstrijden in de Serie A en eindigde met Torino als tiende in de competitie