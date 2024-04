Emotionele Thiago Silva doet opvallende openbaring in afscheidsvideo: 'Het was mijn intentie om...'

Na vier jaar komt er een einde aan het huwelijk tussen Chelsea en (39). De Braziliaan is bij de club uit Londen in het bezit van een aflopend contract en heeft middels een emotionele video laten weten na dit seizoen te vertrekken. Silva won als Chelsea-speler onder meer de Champions League in 2021. Opvallend: hij was in eerste instantie voornemens slechts één seizoen het blauwe tenue te dragen.

Silva streek al in 2005 neer op het Europese continent, maar het duurde even voordat hij werd opgepikt door de Europese top. Bij FC Porto kwam het er niet van, waarna hij via Dynamo Moskou en een terugkeer naar zijn thuisland begin 2009 zijn handtekening zette onder een contract bij AC Milan. In Italië groeide Silva uit tot een van de beste centrale verdedigers ter wereld. Hij verruilde AC Milan na 3,5 jaar voor Paris Saint-Germain. Met die club verloor hij in 2020 de finale van de Champions League van Bayern München. Het gedroomde afscheid kwam er dus niet.

Niet lang na die teleurstelling maakte Silva transfervrij de overstap naar Chelsea. Alsof het zo moest zijn won hij in zijn eerste seizoen in Londense dienst wél de cup met de grote oren: Manchester City werd dankzij een treffer van Kai Havertz met 1-0 verslagen. Silva zou als speler van Chelsea naast de Champions League ook de UEFA Super Cup én FIFA Club World Cup winnen. “Chelsea betekent veel voor me. Ik kwam hier met de intentie om voor één jaar te blijven, maar het werden er uiteindelijk vier”, vertelt de Braziliaan in zijn afscheidsvideo. “Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie. Mijn zoons spelen voor Chelsea, dus het maakt me erg trots om onderdeel te zijn van de Chelsea-familie. Ik hoop dat zij hun carrière hier kunnen vervolgen bij de club waar veel spelers onderdeel van zouden willen zijn.”

Silva speelde tot op heden 151 wedstrijden voor Chelsea. Ook dit seizoen is hij normaal gesproken basisspeler. Hij heeft echter niet kunnen voorkomen dat de club voor het tweede opeenvolgende seizoen de hoge verwachtingen niet waarmaakt. Chelsea haalde slechts 48 punten uit de eerste 33 competitieduels en bezet daarmee de uiterst teleurstellende negende plaats. The Blues waren dit seizoen niet actief in Europa, gingen in de finale van de League Cup onderuit tegen Liverpool en moesten in de halve finale van de FA Cup hun meerdere erkennen in Manchester City. Aan Silva heeft het echter niet gelegen. “Ik heb altijd alles gegeven, maar helaas heeft alles een start, een midden en een einde. Dat betekent niet dat dit een definitief einde is. Ik hoop de deur open te houden, zodat ik in de nabije toekomst kan terugkeren in een andere rol.”

